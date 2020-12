Het jaar in beeld: 2020 achter glas

Wat mensen doen om elkaar te zien

Zien is het scharnierwoord. Tussen de ander en jezelf, eenzaamheid en contact. En van het afgelopen jaar naar het nieuwe. Hoe bleven we elkaar zien in het coronajaar? Hoe gaan we elkaar zien wanneer een grotere afstand deel uitmaakt van een meer virusbestendige toekomst?

De fotoredactie van NRC zag dit jaar indrukwekkende oplossingen voorbij komen die mensen vinden om elkaar te blijven zien. In alle betekenissen van het woord.

De meeste intieme betekenis van zien is de ander aanraken. De Deense fotograaf Mads Nissen trok naar Brazilië op zoek naar innige omhelzingen. Hij kwam in een verzorgingshuis in São Paulo. Na vijf maanden isolatie vonden de inwoners verlossing in een gordijn van plastic. Geen oplossing voor huidhonger, wel de kortste weg naar een knuffel met naasten. Een tijdje opgesloten zitten houden we vol. Maar we willen wel gezien worden. Desnoods via een boodschap aan het raam. Have hope! On reste à la maison. Faites pareil! (Wij blijven thuis. Doe als wij).

Fotochefs Natalia Toret en Pauke van den Heuvel kwamen met het idee al die manieren van zien en gezien worden in deze fotospecial naast elkaar te zetten. Samen met fotoredacteur Heleen Peeters vatten ze zo het jaar samen, maar ze kijken daarmee ook vooruit. Want al dat zien op een rijtje zet aan het denken. Wat zien we eigenlijk als we zien hoe we elkaar zien?

Gehuld in plastic vertellen we elkaar: ik houd van je maar we zijn een gevaar voor elkaar

De strijd tegen verspreiding van SARS-CoV-2 draaide vaak rond abstracte begrippen. Moest je kijken naar de belasting van de zorg, het aantal verloren gezonde levensjaren, de economische schade? Voor beleid is dat onvermijdelijk: alleen boven het persoonlijke uit kan er verstandig en effectief beleid worden gemaakt – wat dat ook is.

Persoonlijk wordt het in het directe contact. De ander als abstractie zien is een vorm van gewelddadigheid, volgens de filosoof Emmanuel Levinas. Dat herkennen we in onze afkeer van sommige voorzorgsmaatregelen. Hoe verstandig ook, ze voelen als geweld tegen naasten. Gehuld in plastic vertellen we elkaar: ik houd van je maar we zijn een gevaar voor elkaar.

Er is abstractie binnengedrongen in onze intimiteit. Je ziet niet of het virus meereist in de omhelzing. Die abstractie glanst ook in het glas tussen de zwangere vrouw en de kijker.

Het is een menselijke reflex om het persoonlijke voorrang te geven op het abstracte. Liefde boven risico. Maar het virus is verraderlijk. De meeste mensen worden niet (zo) ziek van Covid-19. Maar net jij kunt wél ziek worden, ook al ben je nog zo jong, kerngezond en volop in vorm. En (juist) ook niet ziek kun je het virus ongezien verspreiden. Onder je naasten en passanten, fit of kwetsbaar.

Dus daar zitten we dan, in onze hokken en bubbels, achter schermen en ramen. We hebben ze nodig en tegelijk willen we ze doorbreken – daar zijn we mensen voor.

René Moerland, hoofdredacteur