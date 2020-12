Groen licht voor Oxfordvaccin, optimale dosis nog onduidelijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdagochtend groen licht gegeven aan het ‘Oxfordvaccin’ tegen Covid-19. Inentingen zouden aankomende week kunnen beginnen: er liggen vooralsnog honderdduizenden doses klaar.

Daarmee is het vaccin, ontwikkeld door farmaciebedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford, het tweede dat door Britse toezichthouder MHRA is goedgekeurd; sinds 8 december zijn er ook al inentingen met het Pfizer-vaccin gaande. In totaal zijn tot nu toe ruim 600.000 inwoners van het Verenigd Koninkrijk met het Pfizer-vaccin gevaccineerd, staat op de Britse overheidswebsite.

Het AstraZeneca-vaccin zal toegediend worden in twee stappen, aan personen boven de 18 jaar. Tussen toediening van de eerste en tweede dosis zitten 4 tot 12 weken. „Uit ons eigen onderzoek en dat van de MHRA is gebleken dat de effectiviteit van het vaccin toeneemt als je tot maximaal 12 weken wacht met toediening”, laat Ruud Dobber, lid van de raad van bestuur van AstraZeneca, weten. Wat de optimale tijdsduur tussen de twee doses precies is, wordt nog uitgezocht. In eerste instantie werd uitgegaan van een interval van 4 weken.

Langer wachten tussen doses

Dit najaar bleek dat het Oxfordvaccin meer bescherming biedt (90 procent) als proefpersonen eerst een halve dosis van het vaccin toegediend kregen, en daarna een hele. De effectiviteit na twee volle doses lag rond de 62 procent, maakten onderzoekers bekend in The Lancet. Dat nu toch voor die laatste variant wordt gekozen, heeft volgens Dobber te maken met nieuwe inzichten. „De hogere effectiviteit bij de eerste groep had achteraf bezien meer te maken met een langere interval tussen doses dan met een lagere dosis.” Sowieso lijkt één dosis al kortetermijnbescherming te bieden.

„Het lijkt er inderdaad op dat de effectiviteit toeneemt bij een langer interval tussen twee inentingen, dat zie je wel bij meer vaccins”, zegt Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie bij de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het RIVM. „Snellere toediening – of een hogere dosis – is lang niet altijd beter. Het vereist finetuning om precies uit te zoeken wat de optimale dosering en tijdsduur is.” Toch hoeft dat toediening niet in de weg te staan. „Het uitgangspunt van de Britten is plausibel: we weten dat het werkt, dus waarom zou je wachten?”

De tweede prik biedt zeker meerwaarde, volgens Van Els. „Die dient als een booster, waarmee je de antistoffenniveaus nog verder omhoog brengt en ook wint aan kwaliteit van antistoffen. De B-cellen, die betrokken zijn bij de aanmaak van de antistoffen, worden als het ware extra getraind.”

Van Els is, net als Dobber, hoopvol dat het Oxfordvaccin ook in ontwikkelingslanden kan worden toegediend. „Het Pfizer-vaccin moet heel koud worden bewaard, rond de -80 graden Celsius, terwijl dit kan worden bewaard bij enkele graden boven nul. Bovendien werkt AstraZeneca nauw samen met het Serum Institute of India, dat diverse hubs in Afrika heeft.”

Virusvariant speelde geen rol

Dat eerder deze maand bekend werd dat er een nieuwe, besmettelijkere variant van het SARS-CoV-2-virus opdook in het Verenigd Koninkrijk is niet de directe aanleiding voor de goedkeuring, zegt Dobber. „Dit zat er al aan te komen. Ik verwacht nu ook dat andere landen snel volgen.”

Opmerkelijk genoeg liet plaatsvervangend directeur Noël Wathion van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA juist deze week weten aan de Belgische krant Het Nieuwsblad dat goedkeuring van het Oxfordvaccin in het vasteland van Europa nog niet kon plaatsvinden „omdat er nog geen aanvraag was.” AstraZeneca laat weten dat alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag zijn ingediend.