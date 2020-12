Een grachtentaks tegen de drukte? Giethoorn kan nu wel even zonder

Het toeristische centrum van Giethoorn lijkt haast iets te willen bewijzen: dat het in het echt niet onderdoet voor de ansichtkaarten. Kronkelende grachtjes, tientallen houten bruggetjes. Rietgedekte kleine boerderijen op gazonnen die met een nagelschaartje lijken bijgeknipt. En, rond Kerst, fonkelende lampjes aan de keurig geverfde daklijsten.

De hele wereld weet het ‘Venetië van het Noorden’ inmiddels te vinden. In Giethoorn (2.800 inwoners) komen toeristen van ver weg: uit Australië, Dubai, Canada. Maar het bekendst zijn de Chinezen. Hun aantal groeide en groeide de afgelopen jaren, net als de ergernis van sommige bewoners. Zij treffen picknickende Chinezen in hun tuin. Veel bewoners van het populaire Binnenpad hebben intussen een sticker op de bus met een icoontje dat aangeeft: dit is geen afvalbak.

Giethoorn is druk. Té druk soms. Net nu daarover consensus bestaat onder de bewoners, brak de pandemie uit. Ineens werd het dorp teruggeslingerd naar een tijd zonder gasten uit verre landen. Hoe is het Giethoorn vergaan in dit coronajaar?

Chinees Nieuwjaar

Lu Qiao werkt al drie jaar in Nederland, bij hotel De dames van De Jonge, aan de rand van Giethoorn. Op deze zondagmiddag in december groet ze het handjevol gasten dat er nog is in het Nederlands. Eigenaar Gabriella Esselbrugge heeft naast Lu Qiao nog andere Chinese werknemers in dienst, zodat die Chinese gasten in hun moedertaal kunnen helpen. Die toeristen zijn er er alleen al maanden niet meer.

Esselbrugge – een geboren Gieterse, die haar mails ondertekent met ‘gastvrije groet’ – staat bekend als de vrouw die de Chinezen naar Giethoorn haalde. In 2005, het jaar dat ze in het hotel stapte, was ze in China en zag ze de potentie van de doelgroep: daarmee kon ze het jaar ‘vol’ maken. Maar in China reclame maken voor een Nederlands hotel, heeft niet veel zin.

Dus bedacht ze een reclamecampagne om Giethoorn op de kaart te zetten. De pittoreske bruggetjes, de rieten daken en het natuurschoon. Daarna richtte ze zich op Arabische gasten. „Bahrein, daarna Dubai. Dat hebben we bewust gedaan, want zij reizen weer op andere momenten in het jaar.”

Inmiddels is Esselbrugge vergroeid met China, ze heeft er restaurants. Zoals Holland Giethoorn, drie uur rijden van Shanghai, waar ze „Nederlandse gerechten in een modern jasje” serveert in een nagebouwd Nederlands huis, in een park dat veel weg heeft van de Keukenhof. Daar maakte ze dit jaar haar eerste lockdown mee, rond Chinees Nieuwjaar. Via roadblocks en checkpoints kan ze nog net naar het vliegveld in Shanghai komen. „Dat had wel impact. Ik dacht: goh, dit zou bij ons ook wel kunnen gebeuren.”

Weinig zorgen

Het Dagblad van het Noorden spreekt eind januari een kapitein van een rondvaartboot die vermeldt dat Chinese toeristen bijna allemaal mondkapjes dragen. „En als ze kuchen, zet ik ze wel voor op de boot, bij mij uit de buurt.” Hij merkt dan nog niets van afnemende drukte.

Toch is het vanaf dat moment snel voorbij met het intercontinentale toerisme. Als eerste droogt de stroom Chinezen op. In februari verbiedt de Chinese overheid groepsreizen en beginnen de annuleringen binnen te stromen. En niet veel later gaat Nederland in lockdown.

Vraag hoe het afgelopen voorjaar was voor Wout van der Vegt, en hij zegt al snel: rustig. „Surrealistisch rustig.” Met zijn gezin woont Van der Vegt aan het Binnenpad, het stukje Giethoorn dat iedereen kent van de foto’s. Daar zijn in de zomer vaak bootfiles. Naast hun nieuwbouwhuis in Gieterse stijl ligt de parkeerplaats waar Van der Vegt geregeld auto’s van onwetende toeristen moet wegsturen: de plekken zijn alleen voor bewoners, die vanwege al die bruggetjes niet naast hun huis kunnen parkeren.

Giethoorn in coronatijd. Foto Lex van Lieshout/ANP

Toeristen horen bij Giethoorn

Eigenlijk vindt Van der Vegt die rust best even prettig, zegt hij aan zijn keukentafel. Begrijp hem niet verkeerd, Van der Vegt leeft mee met de ondernemers in het dorp, hij groeide op in een ondernemersgezin. Zijn ouders waren eigenaar van snackbar Geythorn, café-restaurant De Rietstulp en souvenirwinkel Het Centrum. Anders dan sommige bewoners – vooral de nieuwe die voor hun rust naar Giethoorn verhuisden – begrijpt hij dus dat toeristen bij het dorp horen. Al sinds de immens populaire film Fanfare van Bert Haanstra uit 1958, grotendeels opgenomen in Giethoorn, komen ze hier. De film trok het dorp in het veengebied definitief uit de armoede en maakte van het toerisme de belangrijkste inkomstenbron.

Maar sinds een jaar of tien begint het echt drukker te worden, zeggen inwoners. Vanwege die cocktail die ook in Amsterdam, Venetië of Mykonos wordt gevoeld: goedkope vliegreizen, een groeiende middenklasse, vooral in China, en sociale media die populaire bestemmingen nog een extra zetje geven.

Het was hier in het dorp soms wel erg vol, zegt Van der Vegt. „Het laagseizoen lijkt verdwenen.” En daarbij: „Vooral Aziaten begrijpen niet altijd dat Giethoorn geen openluchtmuseum is.” Vorig jaar trof hij nog een rokende Chinese man aan op zijn toilet, terwijl twee giechelende Chinese vrouwen in de gang stonden te wachten.

Ja, Arie-Willem Vermeij kent de vele Chinezen-anekdotes natuurlijk ook. Maar hij wil wel even vermelden: van over de hele wereld komen ze naar Giethoorn. Chinezen zijn nog altijd een minderheid. „Mensen hebben het alleen altijd over Chinezen, want die herkén je.”

Vermeij is import. Maar niet van het soort dat almaar kritiek heeft op de drukte. „Ik begrijp daar niets van. Je weet toch dat je kiest voor een dorp waar iets te doen is.” Dat is nou juist de charme, zegt hij. Zonder toerisme verdwijnt ook de bakker, de bushalte, het restaurant.

Toegegeven, hij is ook ondernemer. Veertien jaar terug kreeg hij het aanbod om samen met zijn vrouw grand café Fanfare, vernoemd naar Haanstra’s film, over te nemen. „Het was liefde op het eerste gezicht.” Een paar jaar later volgde pannenkoekenhuis de Witte Hoeve. Tijdens de eerste lockdown werden zijn twee zaken van binnen en van buiten geverfd. Ook de midgetgolfbaan is onder handen genomen. Nu zit de horeca alweer sinds oktober in een tweede lockdown. Maar ditmaal had hij „het geluk dat het bejaardenhuis belde”. Of hij een kok kon sturen, want ze hadden daar in de keuken vaak zieken. Vermeij vond het goed, al verdient hij er weinig aan. En de kok was allang blij. „Die had wel genoeg geschilderd, opgeruimd en schoongemaakt.”

Drukke zomer: Nederlanders, Belgen

Na het muisstille voorjaar, waarin het de bewoners met Pasen zelfs nog werd verboden om te gaan varen vanwege de verwachte drukte op het water, begint het leven richting de zomer langzaam weer op gang te komen. Wekenlang lagen de punters van Henk en Yvonne ongebruikt in het botenhuis achter op het erf, maar eind mei verhuren ze eindelijk weer een bootje. Maar na het schrale voorjaar volgt een heel goede zomer, zegt Yvonne aan de keukentafel in het huis dat in 1933 door de opa van Henk werd gebouwd. Gasten van heel ver weg zijn er nu niet, maar Nederlanders, Duitsers en Belgen staan in de rij om bootjes te huren, zegt Yvonne. Nederlanders hebben geen zin om in de regen te gaan zitten. „Gelukkig was het een goede zomer.”

Eigenlijk is de verhuur van bootjes maar een nevenactiviteit voor de Wildeboers: sinds 1890 worden er op dit familiebedrijf punters gebouwd, de traditionele houten boten met een punt voor en achter. Vroeger maakte Henks overgrootvader ze voor lokale vissers en boeren.

Nu zijn punters er om lekker in te varen. Allang niet meer met een punterboom, zo’n lange stok, maar met een motor. Veel punters hebben daarom nu een platte achterkant, voor de motor. En ze leggen het vaak af tegen sloepen. „Van de punterbouw alleen kun je niet meer leven”, zegt Yvonne Wildeboer. Ze moeten het vooral hebben van de inkomsten uit verhuur en reparatie van boten.

Virtuele tour op Weibo

In juni gaat Gabriella Esselbrugge voor het eerst live op het Chinese platform Weibo. Twee uur lang gaat ze op een virtuele tour door Giethoorn. De uitzending begint bij het familiehotel. Daarna stapt ze in een punter, die ze moeiteloos met een punterboom bestuurt, terwijl ze mensen aan de wal groet. Dat is wat Chinezen leuk vinden aan Giethoorn, hoorde ze van hen: „het dorpsleven, dat je een praatje maakt met iemand die in de tuin aan het werk is.” Het is nostalgie, denkt Esselbrugge, verlangen naar het platteland dat veel Chinezen ingeruild hebben voor hoge woontorens in grote steden.

Intussen zitten er in het hotel vooral Nederlanders, al komen er ook nog wel wat Duitsers en Belgen. Wel jammer, zegt ze, is dat die minder souvenirs kopen.

Ook Arie-Willem Vermeij van grand café Fanfare zit afgelopen zomer vol met Nederlanders. Maar hoe gaat hij dat doen met zijn kaart? De Nederlander is een notoire broodjesluncher. Hij vraagt zich af of het nog loont om kreeft en oesters aan te bieden. Ja, zo blijkt. Daarbij verhuurt hij ook bootjes en die waren niet aan te slepen. Achteraf gezien, zegt Vermeij, was het eigenlijk gewoon een goede zomer, al miste hij de grote groepen wel.

Foto Simon Lenskens

Hollanders redden Giethoorn

„Interessant weetje”, zegt Bram Harmsma, toerismewethouder namens de VVD in de gemeente Steenwijkerland, waar Giethoorn onder valt. „Wij zijn een van de gemeentes met de meeste horeca per inwoner.” Gelukkig, aldus Harmsma, heeft „de Hollander ons er doorheen geholpen deze zomer.” Het toerisme heeft een vaste plek in de agenda van de wethouder.

Want ook hij erkent: „soms is het te druk in Giethoorn.” Overigens, en dat is best opvallend, is het niet helemaal duidelijk hóe druk precies. Daar zijn geen betrouwbare cijfers van. De gemeente is het nu aan het onderzoeken. Hoe dan ook, de leefbaarheid kwam onder druk, zegt Harmsma. Het dorp is volgens hem te lang alleen door een economische bril bekeken. Het devies is nu „spreiden en verleiden”. De goeie mensen aantrekken, en niet allemaal tegelijk op één plek. Belangrijk onderdeel is de jacht op de „kwaliteitstoerist”. Vroeger, een jaar of vijftig geleden, gingen Nederlandse gezinnen gerust twee weken op vakantie naar Giethoorn. Nu zijn dagjesmensen in touringbussen het schrikbeeld. „Wat je niet wilt”, zegt Harmsma, „is de Aziaat die voor twee, drie uurtjes naar je gebied komt, feitelijk niets uitgeeft en weer weggaat. Daar schiet je als gemeente, ondernemer én bewoner niets mee op.”

Minstens één nacht blijven

Esselbrugge is het daar hartgrondig mee eens. Ze weigert de lunch te verzorgen voor busladingen dagjesmensen, zegt ze. Die organisaties willen altijd „voor een dubbeltje op de eerste rang zitten”. In haar marketing mikt ze op relatief jonge mensen die minstens één nacht blijven.

Wat je óók niet wilt, aldus Harmsma, is te veel piekbelasting. „Bijvoorbeeld een volle dorpsgracht waar geen doorkomen aan is.” Om die reden kwam Steenwijkerland deze zomer met nieuw vaarbeleid. Voor een buitenstaander klinkt dat misschien weinig opwindend, maar over dit onderwerp wordt in Giethoorn al sinds 2006 gesteggeld. Het is zo beladen dat je er als bestuurder „niet onbevlekt uitkomt”, aldus Harmsma. Vanaf volgend jaar geldt een ‘grachtentaks’ voor het drukke stukje Binnenpad – al worden punters daarbij grotendeels ontzien. Daarbij wordt ook een puntersubsidie van 5.000 euro per aankoop in het leven geroepen. Want, zo vindt het gemeentebestuur, Giethoorn moet authentiek blijven.

Kerstcadeautje voor de punterwerf

Voor Punterwerf Wildeboer is het een soort kerstcadeautje. Van de pakweg twintig Gieterse werven zijn er nog maar twee over. Die twee mogen de komende jaren maximaal veertig boten met subsidie maken.

Maar zoals verwacht is niet iedereen blij: Vermeij verhuurt twintig bootjes vanaf het Binnenpad. Hij moet straks 500 euro per stuk gaan betalen. „Ik vind het kwalijk dat de wethouder dit gaat invoeren tijdens een crisis.” Inmiddels is er een brief van een advocaat naar de gemeente gestuurd.

En hoe brengt hij verder zijn decemberdagen door? „Zoals het niet hoort”, zucht Vermeij. In alle rust. Een paar dagen terug was er zelfs een dag waarop hij alleen maar twee koffie verkocht.

Overigens, zegt Vermeij, toen hij veertien jaar terug naar het dorp kwam, was daar in de winter niets te beleven. „Giethoorn was toen een beetje aan het afglijden. Gezinnen kwamen er niet meer.” Veel zaken waren ’s winters altijd dicht, aldus Vermeij. Hij durft wel te zeggen dat hij toen ook dagen had dat-ie maar twee koffie verkocht.