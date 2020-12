Even het licht uit in China om de klimaatdoelen te halen

De Chinese overheid neemt graag forse beslissingen en bewandelt zelden de wegen der geleidelijkheid. Dat merkten ook de inwoners van Yiwu, een stad met een miljoen inwoners in de Oost-Chinese provincie Zhejiang.

In de avond van 14 december ging daar plotseling de straatverlichting niet meer aan: een maatregel van de plaatselijke overheid. Het leidde tot chaos. Automobilisten konden niet meer zien waar ze reden, fabrieksarbeiders op weg naar huis voelden zich onveilig. Inmiddels doet de verlichting het weer.

De black-out was volgens het stadsbestuur nodig omdat anders de energiebesparingsdoelstelling voor het Dertiende Vijfjarenplan niet zou worden gehaald. Dat vijfjarenplan, evenals de provinciale en lokale uitwerkingen ervan, loopt deze donderdag af.

Het bestuur had dus haast. Daarom ging ook de verwarming in kantoren, scholen, winkelcentra en zelfs ziekenhuizen uit. De kachels mochten pas weer aan als de temperatuur beneden de drie graden zou zakken. Het was op dat moment zo’n tien graden: niet bepaald behaaglijk. Ook fabrieken mochten nog maar een paar dagen per week produceren, sommige moesten zelfs helemaal dicht. Terwijl ze nu juist weer goed op dreef waren na de coronacrisis.

Nog net voor 31 december

Yiwu is niet de enige stad die energiebesparende maatregelen heeft getroffen. In heel China hebben zo’n 150 miljoen inwoners te maken met maatregelen die het energieverbruik en de vervuiling, waaronder de CO 2 -uitstoot, nog net voor 31 december binnen de doelstellingen van het plan moeten brengen.

Het behalen van milieudoelen wordt steeds belangrijker voor Chinese ambtenaren.

Voor Chinese ambtenaren is dat heel belangrijk: ze worden allang niet meer alleen afgerekend op economische groei en het handhaven van stabiliteit. Het behalen van milieudoelen wordt steeds belangrijker. Als je ook op dat punt goed scoort, maak je meer kans op promotie.

Lees ook dit interview over het Chinees klimaatbeleid: Annah Zhu: ‘China plant bos zoals het gebouwen neerzet: snel, efficiënt en groot’

In Zhejiang zou het terugdringen van het energieverbruik niets te maken hebben met een energietekort. „Er is geen tekort aan elektriciteit”, verklaarde Zhao Chenxin, hoofd van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming daarover tegenover het Chinese mediaplatform Caixin.

Maar in andere delen van het land, bijvoorbeeld in de centraal-Chinese provincie Hunan, speelt dat wel degelijk. Deels omdat de winter dit jaar uitzonderlijk streng is, maar vooral doordat de industriële productie in China weer op volle toeren draait, na de zware klappen door de coronacrisis.

Vooral de Chinese export breekt records. In november groeide die met ruim 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Waar andere landen te maken hebben met lockdowns en daardoor met moeilijkheden bij productie en distributie, kan China al zeker een halfjaar weer volop leveren.

Meer productie leidt in China zelf tot meer vervuiling en wereldwijd tot hogere prijzen voor steenkool. China is nog steeds voor zo’n 60 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van die zeer vervuilende bron van energie. China’s totale stroomverbruik lag in november ruim 9 procent hoger dan in november vorig jaar.

Het hoge kolenverbruik maakt het voor China moeilijk om zijn energiedoelen te halen, zeker nu president Xi Jinping een ambitieuze doelstelling bekendmaakte: China moet in 2060 CO 2 -neutraal zijn.

Systeem werkt verstorend

De energietekorten in delen van China worden versterkt door het hybride economische systeem: de prijs van kolen wordt bepaald op de wereldmarkt, maar de Chinese staat bepaalt wat energiecentrales hun klanten in rekening mogen brengen voor elektriciteit.

Dat heeft een contraproductief effect. Kolencentrales betalen een hogere prijs voor kolen als de vraag naar energie toeneemt. Hun opgewekte elektriciteit moeten ze vervolgens soms onder de kostprijs verkopen. Door dit systeem is het onaantrekkelijk om extra elektriciteit te produceren als de vraag hoog ligt, en juist aantrekkelijk als de vraag laag is.

Mede daardoor nam de elektriciteitsproductie in Hunan in de periode tot en met november af met 2,5 procent, terwijl de vraag naar energie met 2,3 procent steeg. Ook in Zhejiang groeide de energieconsumptie, maar nam de productie af.

Het is niet de eerste keer dat de Chinese overheid probeert om met radicale maatregelen de vervuiling door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In 2017 was het de bedoeling dat Noord-China voor de verwarming en het koken zou overstappen van kolen op gas.

Maar vaak werden de verwarmingssystemen op kolen al verwijderd voordat er gasleidingen waren aangelegd en gasfornuizen waren geleverd. Daardoor beleefden veel mensen een ijskoude winter. Het aandeel van gas in de Chinese energiemix is met zo’n 8 procent nog steeds laag. Wereldwijd is dat gemiddeld 24 procent.

Vooral de inwoners van Hunan kunnen dit jaar een koude winter tegemoetzien: het energietekort loopt daar volgende maand naar verwacht verder op. Pas in de lente is er weer genoeg energie beschikbaar.