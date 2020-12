Weigering Eucare om mee te doen aan coronanoodplan wekt frustratie bij ziekenhuizen

Ondanks een landelijke deal met zorgverzekeraars over verdeling van de ‘coronarekening’ zien overbelaste ziekenhuizen zich vlak voor de jaarwisseling tóch gedwongen complexe contractonderhandelingen te voeren. Één relatief kleine zorgverzekeraar op de Nederlandse markt, Eucare uit Malta, weigert mee te doen aan het noodplan en staat erop individuele afspraken te maken. Dat leidt tot frustratie bij ziekenhuizen en, zo waarschuwen sommige van hen, mogelijk onvoorziene kosten voor klanten van Eucare die in het nieuwe jaar een behandeling ondergaan.

December staat voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars traditioneel in het teken van scherpe onderhandelingen over aflopende zorgcontracten. Dit jaar is anders, kondigden brancheverenigingen van zorgverzekeraars (ZN), ziekenhuizen (NVZ) en universitair medische centra (NFU) twee weken geleden aan. Het onvoorspelbare verloop van de coronapandemie is zo bepalend voor de zorgkosten (en -inkomsten) in 2021 dat individuele gesprekken en regelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars zinloos zijn, is de gedachte. Bovendien hebben ziekenhuisbesturen wel iets anders aan hun hoofd, nu de coronadruk op de zorg met de dag toeneemt.

Daarom zijn – in navolging van een soortgelijke overeenkomst voor afgelopen jaar en met voortzetting van oude individuele contracten als uitgangspunt – landelijke afspraken gemaakt over compensatie van de kosten voor de coronazorg in 2021 en vergoeding van gederfde inkomsten doordat reguliere behandelingen wegvallen. „Iedereen heeft zijn collectieve verantwoordelijkheid genomen”, vindt David Jongen, directeur van het Zuyderland in Limburg en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). „Op één partij na.”

Bijzonder ongelukkig

Alleen Eucare doet niet mee. Het pas twee jaar oude bedrijf, met 177.000 klanten, laat in een schriftelijke reactie weten dat ‘bulkregelingen’ minder goed uitvoerbaar zijn voor een „jonge verzekeraar met een beperkt marktaandeel [1 procent] dat sterk verschilt per ziekenhuis.” Daarom kiest Eucare voor „een andere insteek om de ziekenhuizen te steunen en [voor] maatwerkafspraken per ziekenhuis”.

Die keuze leidt tot irritatie in de zorgwereld. Brancheclub ZN had „in het belang van verzekerden en zorgaanbieders graag gezien dat álle zorgverzekeraars meedoen”, laat een woordvoerder weten. Ook directeur Jongen (NVZ) is „bijzonder ongelukkig” met de opstelling van Eucare, omdat ziekenhuizen nu toch weer moeten onderhandelen over individuele afspraken.

Bovendien was het alternatieve bod dat zijn ziekenhuis van Eucare ontving voor herstel van de coronaschade volgens de Zuyderland-directeur aanvankelijk flink slechter dan de landelijke regeling. Na stevige onderhandelingen kwam het Zuyderland, dat jaarlijks „een paar miljoen” omzet heeft van Eucare-verzekerden, dinsdagavond alsnog tot een akkoord met de verzekeraar, vertelt Jongen. Eucare gaat niet in op individuele afspraken.

Uit meer ziekenhuizen klinkt onvrede over de uitzonderingspositie van Eucare. Mark van Houdenhoven, directeur van de Sint Maartenskliniek in Woerden en bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg (Nijmegen), vindt het niet solidair dat Eucare zich uitzondert van de landelijke compensatieregeling. Een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven noemt de keuze van Eucare „heel jammer”. Het Catharina Ziekenhuis is nog in onderhandeling met Eucare, evenals onder meer het Alrijne Ziekenhuis (Leiden) en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Volgens Eucare zijn de gesprekken in „een vergevorderd stadium”.

Zonder overeenkomst lopen verzekerden van Eucare het risico dat zij hoge kosten moeten voorschieten voor behandelingen in de betreffende ziekenhuizen – zogeheten passantentarieven. Het Catharina Ziekenhuis waarschuwt daar expliciet voor op zijn website, net als eerder het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk, dat inmiddels een contract heeft gesloten met Eucare. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stuurde Eucare-klanten vorige week zelfs een brief om ze te wijzen op de risico's. Een dag later bereikte het Universiteitsziekenhuis alsnog een overeenkomst met de zorgverzekeraar.

Eucare is naast IptiQ (Promovendum, Besured) een dochterbedrijf van de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re, de enige buitenlandse zorgverzekeraar op de Nederlandse markt. IptiQ heeft aangekondigd zich terug te trekken. De polissen van Eucare worden verkocht door het Limburgse assurantiekantoor Aevitae, dat de zogenoemde volmacht houdt. Daarvoor ontving het in 2019 ruim 7 miljoen euro van Eucare, blijkt uit het jaarverslag van de zorgverzekeraar.

De connectie met Aevitae is geen toeval. Eucare, opgericht in 2018 en gevestigd in Malta, is in handen van Aevitae-eigenaar Harry Laeven en voormalig Aevitae-directeur Arndt van den Beuken. Daarnaast houdt verzekeraar Quantum Leben, gevestigd in Lichtenstein, een minderheid van de aandelen in Eucare (20 procent).

De keuze voor Malta als vestigingsplaats hangt volgens Eucare samen met de internationale ambities van het bedrijf, dat op dit moment actief is in Nederland en – in mindere mate – in Frankrijk. „Malta is een goede vestigingsplaats voor internationaal opererende verzekeraars,” aldus het bedrijf. Eucare valt onder financieel toezicht van de Maltese toezichthouder MFSA. Het bedrijf is uitgezonderd van het verbod op winstuitkering dat geldt voor Nederlandse zorgverzekeraars, maar heeft aan de Nederlandse overheid toegezegd deze kabinetsperiode geen winst uit te keren, zo staat te lezen in een recent rapport van advieskantoor PWC.

Opvallend is verder dat Eucare een groot deel van het risico van de Nederlandse zorgpolissen niet zelf draagt, maar heeft herverzekerd. Om welke partij het gaat, wil het bedrijf niet zeggen omwille van geheimhoudingsafspraken, noch is de informatie opgenomen in jaarverslagen of polisvoorwaarden. Volgens Eucare gaat het niettemin om „één van de grootste herverzekeraars in de wereld”.