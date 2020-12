‘Een vaccinatieprogramma stamp je niet in een achternamiddag uit de grond’

Hoe kan het toch dat het zo welvarende en goed georganiseerde Nederland als laatste EU-lidstaat begint met vaccineren? Maarten Tanis, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond, snapt de groeiende onvrede in de samenleving. „Het vaccineren zal de uitweg uit deze pandemie zijn, dat zien mensen terecht. Hoe eerder het prikken kan beginnen, hoe beter. Dat gevoel heb ik zelf ook. Maar er zitten meer kanten aan.”

Tanis en zijn team van zo’n 25 werknemers treffen de laatste voorbereidingen om op 8 januari te kunnen beginnen met het vaccineren van zorgpersoneel. Op die dag, om 10.00 uur ’s ochtends, zal hopelijk in een tot vaccinatielocatie omgebouwde teststraat een van de eerste Nederlandse zorgmedewerkers het coronavaccin toegediend krijgen.

Dat is het begin van de landelijke vaccinatiecampagne, waarbij eerst verzorgers van de allerkwetsbaarsten – uit verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg of in de thuiszorg – een vaccin toegediend krijgen. Vanaf eind januari moeten zij op 25 locaties door heel Nederland geprikt worden. Tanis verwacht eind februari ongeveer 15.000 zorgverleners uit zijn regio gevaccineerd te hebben. Later in de eerste fase volgen bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijk beperking die in een instelling verblijven.

Late start

Op 8 januari beginnen is laat. Het vaccin van Pfizer/BioNTech is op 21 december goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Alle andere EU-lidstaten zijn in de dagen daarna begonnen met inenten. Waarom duurt het in Nederland zo lang?

Vooropgesteld, het had vlotter gekund, zegt Tanis. Maar het begint ermee dat de GGD pas „begin december” de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid kreeg om al direct te helpen met het inenten. „Eerst was de strategie dat de kwetsbaren gevaccineerd zouden worden door arbo- of instellingsartsen.” Dat bleek onpraktisch: de vaccins van Pfizer moeten ijskoud bewaard worden en zijn na het ontdooien nog vier dagen houdbaar. En er zitten bijna duizend doses in één verpakking. Die moeten dus in korte tijd toegediend worden, zegt Tanis. „Daarom heeft het ministerie ervoor gekozen eerst de zorgmedewerkers in te enten op centrale locaties en de GGD die opdracht te geven. We weten nu zo’n drie à vier weken van deze opdracht.”

De GGD’s kwamen zo eerder dan verwacht in beeld om te assisteren met het vaccineren. „Dat is de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben. We zouden aanvankelijk in augustus beginnen met de gezonde groep tot zestig jaar oud; de laatste fase van de vaccinatiecampagne. We hielden er al wel rekening mee bij te moeten springen en wilden daar eind januari, begin februari klaar voor zijn. Het is dus naar voren getrokken.”

Tanis had de opdracht liever eerder gekregen, maar snel schakelen is nu noodzakelijk. „We zetten nu alles op alles om de deadlines te realiseren die landelijk afgesproken zijn. Wij horen bij de eerste regio’s die gaan vaccineren, ook als voorbeeld voor andere regio’s om van te leren.”

De zogenoemde vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid ziet er als volgt uit:. de overheid heeft de bevolking in groepen ingedeeld, het vaccineren begint met groep 1, in januari. Vanaf groep 2 meldt de overheid geen moment van inenten. Groep 1: zorgmedewerkers verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Vaccinatie door GGD Verpleeghuisbewoners en mensen met verstandelijke berperking in een instelling. Vaccinatie door huisarts/instellingsarts Groep 2: 60-plussers (start met oudste leeftijdsgroep). Door huisarts/instellingsarts Groep 3: Mensen onder de 60 met medische indicatie. Door huisarts/instellingsarts Groep 4: Zorgmedewerkers van groepen 2 en 3. Groep 5: Zorgmedewerkers die in direct contact staan met coronapatiënten. Groep 6: overige zorgmedewerkers. Groep 7: Mensen van 18-60 jaar. Door GGD

Zorgvuldig

De GGD wil zorgvuldig zijn, zegt Tanis. In „een achternamiddag” een vaccinatieprogramma uit de grond stampen kan niet. In het buitenland ziet Tanis het vaccineren niet overal even goed verlopen. „In Engeland houden huisartsen hier en daar wat op briefjes bij, die weten soms niet wie er wel of niet gevaccineerd is. In Duitsland zijn er duizenden eenheden van het vaccin door een fout te warm bewaard geweest. Er zijn prikken gezet met vijf doses tegelijk.” Fouten kunnen ook in Nederland gebeuren, zegt Tanis. „Maar wij doen het liever zorgvuldig dan dat we dingen onder stoom en kokend water gaan doen waar we nog niet klaar voor zijn. Dan neem ik wel voor mijn rekening dat het een week later begint.”

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) was het niet op tijd afkrijgen van een IT-systeem om de vaccinaties te registreren de voornaamste reden waarom de vaccinatiecampagne nog niet dit jaar al kon beginnen. Tanis: „Ik denk dat de pijn zit in de korte periode dat dit in gang gezet is. Wij hebben CoronIT – het systeem voor het maken van de testafspraken – moeten ombouwen om de vaccins in te registeren.” Dat systeem verbouwen kost tijd, maar straks kunnen artsen en het RIVM – indien burgers daar toestemming voor geven – wel op één plek bijwerkingen in de gaten houden of controleren of iemand al gevaccineerd is en met welk middel.

Personeel en vaccinatielocaties zijn voorlopig niet het grootste probleem. Dat is gebrek aan voldoende vaccins, zegt Tanis, die liever van „een uitdaging” spreekt. „We kunnen zo zeven prikstraten openen na 8 januari, maar er zullen waarschijnlijk maar twee tot drie nodig zijn, omdat landelijk niet meer vaccin beschikbaar is.”

Als het vaccinatieprogramma gedurende het jaar steeds verder uitgebreid wordt, zal gebrek aan prikkers en artsen voor het medische toezicht het grootste probleem worden, verwacht Tanis. Zeker als de besmettingsgraad hoog en de zorg overbelast blijft. „We moeten echt hopen dat die druk op de zorg voldoende is afgenomen zodat er genoeg medisch geschoold personeel is om toe te zien op het prikken.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 december 2020