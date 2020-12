Een intelligent en gaaf land met gebreken

Je hoeft geen verstokte zwartkijker of oikofoob te zijn om het jaar 2020 als het jaar van de ontgoocheling te kenschetsen. Het nationale zelfbeeld liep op verschillende vlakken kwetsuren op. Meest emblematisch is ‘de intelligente lockdown’ die premier Rutte in maart afkondigde, een lockdown die met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid de pretentie had gerichter, liberaler en minder ontregelend te zijn dan die in omringende landen.

Inmiddels onderscheidt het Nederlandse coronabeleid zich met name door traagheid; deze week wordt in alle EU-landen gevaccineerd terwijl Nederland nog bezig is met het opleiden van personeel en het inrichten van locaties. De verantwoordelijke minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) benadrukt het belang van zorgvuldigheid, andermaal implicerend dat buurlanden hierin tekortschieten. Ook inzake mondkapjes achtte Nederland zich lange tijd meer no-nonsense en meer wetenschappelijk dan de rest van de wereld (mondkapjes zouden ‘schijnveiligheid’ bieden), maar ook dat standpunt moest schoorvoetend worden ingewisseld.

Dat Nederland een minder exceptioneel land is dan het graag doet geloven, toonden ook de demonstraties na de dood van George Floyd in juni van dit jaar, en de onderzoeken en artikelen die op de protesten volgden. ‘Nederlandse tolerantie’, zo blijkt, is eerder een term om verantwoordelijkheid mee af te wentelen dan realiteit. Tolerantie is niet de norm, en racisme is niet een marginaal verschijnsel, maar een structureel probleem. Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor, net als etnisch profileren door de politie en de Belastingdienst.

Historicus James Kennedy wijst de periode tussen 1960 en 1985 aan als de tijd waarin Nederland zich als gidsland manifesteerde, en dan met name op het gebied van internationale samenwerking en ontwikkelingshulp. In latere jaren presenteerde Nederland zich als progressief voorbeeld waar het ging om homorechten, liberaal softdrugsbeleid en zelfbeschikking bij het levenseinde.

Op veel van deze vlakken is Nederland niet langer een voorloper. In Europa werd Nederland dit voorjaar tot de ‘vrekkige vier’ gerekend, huiverig voor verdere Europese vervlochtenheid in de vorm van gezamenlijke schulden die het coronaherstelfonds zouden bekostigen. Rechten voor lhbti’ers staan op gespannen voet met de gekoesterde vrijheid van onderwijs en religie, bleek eens te meer in november toen minister Arie Slob (Onderwijs, CU) uitlegde dat zogenaamde identiteitsverklaringen, die ouders van leerlingen een homoseksuele leefwijze laten afkeuren, gangbare praktijk zijn op reformatorische scholen.

Is het erg dat Nederland niet vooroploopt, niet per se de slimste lockdown bedenkt, niet de meest tolerante inwoners heeft, niet vaandeldrager van de Europese eenwording is? Nauwelijks – want de overtuiging dat je al zo ver bent, vormt eerder een belemmering voor kritisch onderzoek en passend beleid dan dat het aanjagend werkt. Het ‘gidsland Nederland’ is al jaren een idee-fixe. De clichés over de Nederlandse voortreffelijkheid en de volksaard zijn in het bewogen 2020 opnieuw aan het wankelen gebracht. In het nieuwe jaar – een verkiezingsjaar – zal blijken of het nationale zelfbeeld aan herijking toe is. Wellicht komt met een derde golf weer een lockdown, een typisch Nederlandse, of misschien wordt het dan toch een ‘doodgewone’ lockdown.

