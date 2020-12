De coronapandemie toont de sportwereld in al zijn naaktheid

Voor de Nederlandse sportfan begint het in de laatste week van januari, met hier en daar een eerste berichtje in de media. In China worden de WK indooratletiek afgelast vanwege de verspreiding van een nieuw coronavirus, net als de Grote Prijs van Hongkong, een hippisch evenement. Er verschijnen foto’s van Chinese voetbalsters die op de gang van een hotel in Brisbane oefeningen doen. De ‘Stalen Rozen’ zijn in Australië voor olympische kwalificatiewedstrijden, maar moeten in quarantaine omdat ze in Wuhan hebben getraind. Chinese clubs worden uit de Aziatische Champions League gehaald, de Formule 1 slaat Shanghai over. Het lijken speldenprikjes, ver van huis. Dit is vaker gebeurd in het Verre Oosten.

Even jaren zijn mooie sportjaren. Neem de bomvolle kalender van 2020. Naast alle jaarlijkse hoogtepunten, de finales van alle voetbalcompetities, Wimbledon en de Tour, zijn vooral het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio dik omrand. Miljoenen liefhebbers maken zich op voor de zomer, maar ook duizenden sporters, coaches, begeleiders, officials, sponsors en vertegenwoordigers van de media. Niets houdt ze tegen. Driekwart eeuw draait de sportwereld nagenoeg ongehinderd door, ondanks regionale oorlogen, politieke boycots, terroristische aanslagen, natuurrampen. Sport is er altijd.

Het coronavirus maakt in februari en maart een eind aan die zekerheid. Het dwingt de hele wereld tot volledige stilstand, ook de sport. Met publiek is sporten niet verantwoord, zonder publiek evenmin. Sommige evenementen worden achteraf zelfs aangemerkt als mogelijke super spreaders, zoals het Champions League-duel tussen Atalanta Bergamo en Valencia in Milaan, waarbij tienduizenden fans rondreizen in Lombardije.

Niets wordt gespaard. Van de cricketcompetitie in Bermuda tot het amateurvoetbal in Noord-Brabant, van boogschieten in Alaska tot schoolvolleybal in Australië. Alles gaat eruit, ook de allergrootste sportinstituten. Heeft Zandvoort eindelijk zijn Grand Prix terug – het circuit in de duinen blijft leeg, dat eerste weekend van mei. Het EK voetbal, gepland in twaalf Europese steden, wordt logischerwijs geschrapt. Maar zelfs het doorgaan van de Spelen in Tokio, alom gezien als een onaantastbaar evenement, blijkt kansloos zolang het virus over de aarde raast.

Het wereldwijd stilleggen van de sport levert een unieke blik op de infrastructuur van die sportwereld. Wat leert deze plotselinge onderbreking ons over de sport, en wat leert de sportwereld van de pandemie?

Elke avond voetbal op tv

In een jaar van afgelastingen valt vooral op hoe ongelooflijk vol de sportkalender is geworden. De lijst met competities, kwalificatietoernooien en kampioenschappen is bijna eindeloos – met elke week nieuwe evenementen die eindigen op League, Cup, Series of Championship. Sporten worden uitgesmeerd over het hele jaar. Europa heeft maandenlang elke avond voetbal op tv, vergelijkbaar met ijshockey, basketbal, football of honkbal in Noord-Amerika.

Racefans kijken op het Circuit van Zandvoort vanuit de auto naar de Grand Prix van Oostenrijk , in juli. Foto Robin van Lonkhuijsen/EPA

Het is het gevolg van een volledig doorgeschoten commercialisering en globalisering van de sport, die jaren geleden al werd ingezet. Er woedt een waar gevecht om de sportconsument, in een wereld die draait om tv-rechten, zendtijd, kijkcijfers, toeschouwersaantallen, sponsorbijdragen en reclame-inkomsten. Het geld lonkt, elke dag. Voetbalclubs uit de Britse Premier League duiken op in Azië en Amerika, het Amerikaanse honkbal komt naar Europa, de Giro d’Italia start in Israël. De Formule 1 koestert Azerbeidzjan, voetbaldwerg Qatar is aangewezen als gastheer van het WK.

Het gaat niet alleen om de wereldsporten, waarin miljarden omgaan. Ook hockeyers en volleyballers vliegen voor een paar potjes naar de andere kant van de wereld, zelfs als er maar een paar honderd mensen komen kijken en er ook op televisie nauwelijks interesse is. Toch willen ook de kleinere teamsporten, bang om hun olympische status te verliezen, hun eigen Pro League of World Series. Als je niet meedoet ben je weg. Je moet zichtbaar zijn, en dus is het devies: meer sport.

Gedwongen pauze

De stilte is oorverdovend, tijdens de lockdown van 2020. Ineens is de agenda leeg. Een paar maanden geen sport in competitieverband, wereldwijd. De gedwongen pauze biedt de betrokkenen in elk geval de kans zich eens te bezinnen. Willen we dit nog wel? Is de internationale sportkalender aan revisie toe? Want de pandemie toont de sportwereld, ontdaan van alle franje, in al zijn naaktheid: met een overvol programma, maar zonder sponsors en publiek niet levensvatbaar. Het veroorzaakt pijn, leegte, frustratie, gebroken olympische dromen, failliete of ploeterende sponsors, verbroken contracten, inkomstenderving. Voetbalclubs dreigen om te vallen. Een sponsor als Sunweb, die grote plannen had met het wielrennen, trekt zich terug. De financiële basis onder veel sporten blijkt wankel. De maandelijkse toelage van sportkoepel NOC-NSF is voor veel olympische sporters alles wat rest.

Sommige individuele atleten hebben geluk; zij zijn langdurig geblesseerd, uit vorm of niet geplaatst voor Tokio, en missen dit jaar niks. Maar voor anderen is 2020 hét jaar waarin het moet gebeuren. Zonder Spelen, zonder EK of World Cup – waar train je dan voor, het hele jaar? Geen olympisch kwalificatietoernooi, maar trainen in een haastig gebouwde gym in eigen tuin of garage.

Wie zou dit jaar hebben gewonnen, in Tokio of op het EK? Welk toptalent is dit jaar nog te jong, maar volgend jaar ineens de sterkste? Voor welke sporter is precies dit jaar het hoogtepunt? Is dit het jaar waarin de Rode Duivels eindelijk zouden toeslaan op het EK voetbal? Wielrenster Kirsten Wild is 38 jaar oud en wilde na Tokio met pensioen. De enige medaille die ze nog niet behaalde, is een olympische. Is ze volgend jaar nog steeds zo goed?

De meesten gaan stug verder in dit sportarme jaar. Niet klagen – trainen. Topsporters leren al jong om te gaan met het oncomfortabele en het onverwachte. En vindingrijk zijn ze. Foto’s en filmpjes van sporters in een trappenhuis, op zolder of in het park gaan de wereld over. Een Franse hardloper loopt thuis een marathon op zijn balkon. In Nederland blijken topzwemmers gewoon te trainen in hun eigen bad – illegaal, omdat sportaccommodaties verboden terrein zijn. Het levert een relletje op. Zeilers sparren noodgedwongen met elkaar op de Noordzee, bij een temperatuur van 6 graden. Schakers vinden in online-toernooien het nieuwe normaal.

Het Yokohama Stadion in Japan, waar bij de Spelen het olympische honkbaltoernooi moet worden gehouden. Foto Philip Fong/AFP

Het jaar van gedwongen rust heeft ook voordelen. Veel sporters krijgen eindelijk de hersteltijd waar ze al jaren naar snakken. Pijntjes die al jaren zeuren in hun overbelaste lijven kunnen eindelijk genezen. Sporters zijn speelbal geworden van de commercie en de globalisering. Atleten zijn afhankelijk van trainers en clubs die willen presteren, van de bond en de internationale federatie die buigen voor de belangen van zendgemachtigden en sponsors. En die willen een vollere kalender. Er moet geld verdiend worden, andere sporten en evenementen zitten niet stil en azen op dezelfde tv-uren.

De gevaren zijn bekend: uitwassen als fysieke en mentale overbelasting van sporters, en doping en matchfixing die overal plaatshebben waar zij moeten presteren onder onrealistisch zware druk, in een wereld die draait om geld.

Bundesliga als proeftuin

Voor de Wimbledon-winnaar, de Amerikaanse basketbal-ster, de voetballer in de knock-outfase van de Champions League, voor de honkbalmiljonair en de golfmiljonair is er wel een mouw aan te passen. Zij verdienen tientallen miljoenen per jaar, ingeroosterd voor honderden tv-uren.

Want de profsport keert terug zodra het virus wat ruimte biedt. Ook al is alles anders als de sport na weken van stilte hortend, stotend en testend op gang komt, met de Duitse Bundesliga als proeftuin. Hét beeld van het sportjaar 2020 is, behalve dat van veel mondkapjes, de lege tribunes. Dat wat ontbreekt. Liverpool wordt voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland, maar niemand kan het vieren.

Liverpool is eindelijk weer kampioen van Engeland. Maar fans zijn er niet bij. Foto Laurence Griffiths/NMC

Er worden haastig gaten gevuld. Een wielerseizoen in honderd dagen. NBA-basketbal in een bubbel in het Walt Disney World Resort in Florida, Formule 1 op nieuwe en gerestaureerde circuits. Rugby tussen Schotland en Engeland zonder fans, golf op de mooie, lege fairways in Augusta in de herfst. Het heeft iets triests, maar er is tenminste weer topsport.

En er wordt getest, eindeloos – ook al worden daardoor favorieten in quarantaine geplaatst. ‘Positief getest’, maar nu eens niet op doping.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het sportjaar met een asterisk. Het jaar waarin wedstrijden worden geschrapt of uitgesteld. Het olympische jaar waarin niemand olympisch kampioen wordt. Het jaar zonder Wimbledon-winnaar, het jaar waarin de Giro d’Italia en de Ronde van Spanje elkaar overlappen. Waarin competities maandenlang worden onderbroken, of nooit meer afgemaakt, zoals de Eredivisie. Het jaar waarvan we niet weten of AZ misschien Ajax nog had achterhaald. Maar ook het jaar waarin je sporters, trainers en scheidsrechters kunt horen praten, schreeuwen en vloeken in lege stadions. Waarin het de voetbalverslaggevers ineens opvalt dat Virgil van Dijk ook verbaal leiding geeft aan de verdediging van Oranje.

Zijn wedstrijden anders, als er niemand kijkt? Is dat niet waar sport om draait? Is de prestatie van een sporter groter of kleiner als er geen getuigen zijn? Net als Liverpool worden de honkballers van Los Angeles Dodgers voor het eerst in drie decennia weer eens kampioen, van Noord-Amerika. In het kortste seizoen sinds 1878, dat wel. En in een jaar waarin tientallen spelers verstek laten gaan, tientallen anderen besmet raken en afhaken. Met een World Series op neutraal terrein in een bubbel in Arlington, Texas. Maakt dat de Dodgers een minder grote kampioen?

Golfer Dustin Johnson slaat af op de achttiende hole bij The Masters in Augusta. Foto David J. Phillip/AP

Alles is anders in 2020. Zou de Brit Tao Geoghegan Hart de Giro d’Italia hebben gewonnen in een ‘normaal’ wielerjaar, in plaats van in een seizoen van honderd dagen, waarin favorieten als Steven Kruijswijk moesten afstappen vanwege besmetting? Bayern München slacht in de Champions League FC Barcelona af met 8-2, maar in een leeg Estádio da Luz in Lissabon, de coronavrije bubbel van dienst. Zou Barça dat ook laten gebeuren in een vol Camp Nou? Of VVV-Venlo, dat in eigen stadion met 13-0 verliest van Ajax? En de vernederende nederlaag van die Mannschaft tegen Spanje (6-0) wordt nauwelijks het gesprek van de dag. Het is een uniek sportjaar.

Belangen zijn groot

En de karavaan trekt verder, publiek of niet. De financiële belangen zijn eenvoudigweg te groot, contracten met sponsoren en zendgemachtigden te waardevol om op te geven. De nationale ploegen van Mexico en Zuid-Korea vliegen ook in coronatijd naar Oostenrijk voor een oefenwedstrijd – ook al zijn zes Koreaanse spelers besmet. The show must go on.

De belangen van de sporters zelf staan nooit centraal. Wie niet meedoet pleegt contractbreuk, stelt fans, sponsors of media teleur, of mist punten voor de wereldranglijst die van belang zijn voor de kwalificatie voor het volgende evenement. Pauzes zijn kort en worden vooral benut om te trainen. Het is aanhaken of afhaken; één keer per jaar pieken, op het EK of WK, is geen optie meer. Laat staan één keer in de vier jaar, op de Olympische Spelen.

Het coronajaar bood bij uitstek de gelegenheid tot bezinning op de overbelaste sportwereld. Sporters, fans en andere volgers misten sport in het algemeen, maar toch vooral de allergrootste evenementen. De sportwereld zelf was dit opmerkelijke jaar vooral bezig met overleven. Maar het lijkt er niet op dat de kalender de komende jaren flink zal worden opgeschud. Less is more kan een bruikbaar motto zijn in het komende decennium. Als dat inzicht doordringt tot de verantwoordelijken is het sportjaar 2020 misschien nog ergens goed voor geweest.