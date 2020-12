De Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, moest nog akkoord gaan met de verhoging. McConnell, die de agenda van de Senaat bepaalt, heeft echter geweigerd om het voorstel in stemming te brengen. Het plan heeft „geen realistisch pad om snel door de Senaat te komen”, aldus McConnell. Volgens hem zou het geld in handen komen van veel mensen die het niet nodig hebben. Daarmee blijft het bedrag 600 dollar, zoals afgesproken in het eerder aangenomen steunpakket.

Eerder deze week nam het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, een voorstel aan om het bedrag van steuncheques aan bijna elke Amerikaan te verhogen van 600 tot 2.000 dollar. Trump had op die verhoging aangedrongen - en zelfs gedreigd om een veto uit te spreken tegen een stimulanspakket ter waarde van 2.300 miljard dollar als de uitkeringen niet werden verhoogd. Ook de Democraten pleitten al langer voor het hogere bedrag - een zeldzaam geval van eensgezindheid met de president.

Merkel: 2020 was veruit moeilijkste jaar als bondskanselier

Voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel was 2020 veruit het moeilijkste jaar in haar regeerperiode. Dat heeft ze woensdagavond gezegd tijdens haar laatste nieuwjaarstoespraak als bondskanselier. Het begin van de vaccinaties tegen Covid-19 maakt 2021 echter een jaar van hoop, aldus Merkel. Dat schrijft Reuters.

Een geëmotioneerde Merkel veroordeelde tijdens haar toespraak de anti-lockdownbeweging en zei dat ze zich zal laten inenten zodra het coronavaccin in ruime mate beschikbaar is.

De 66-jarige Merkel, die sinds 2005 bondskanselier is, zal geen kandidaat zijn bij de bondsdagverkiezingen in september volgend jaar. „Daarom is vandaag naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer dat ik mij in een nieuwjaarstoespraak tot u richt,” zei Merkel, die Duitsland en de EU door onder meer de financiële crisis, de Griekse schuldencrisis, de vluchtelingencrisis en de Brexit loodste. „Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg: nooit in de afgelopen vijftien jaar hebben we het afgelopen jaar zo zwaar gevonden, en nooit hebben we, ondanks alle zorgen en scepsis, met zoveel hoop uitgezien naar het volgende.”