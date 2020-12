Celstraffen voor Hongkongse activisten die naar Taiwan wilden vluchten

Tien activisten uit Hongkong zijn in China veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar wegens het illegaal oversteken van de grens, zo melden lokale media woensdag. De groep van tien mensen trachtte afgelopen zomer met een speedboot vanuit Hongkong naar Taiwan te vluchten, om daar asiel aan te vragen. Ze werden echter in de kraag gevat door de Chinese kustwacht. In de boot zaten ook twee minderjarigen. Zij zijn niet vervolgd, omdat ze volgens de openbaar aanklager „vrijwillig hun schuld hebben toegegeven en de straf hebben aanvaard”. De kinderen zullen naar verluidt terugkeren naar Hongkong.

De rechtbank in het Chinese Shenzhen, nabij Hongkong, oordeelde dat de twee activisten die de vluchtpoging organiseerden de hoogste celstraffen verdienen. Zij komen twee en drie jaar vast te zitten. Het duo werd eerder aangeklaagd wegens betrokkenheid aan pro-democratische betogingen in de semi-autonome regio. Ze kwamen eerder op borgtocht vrij, maar komen nu dus weer vast te zitten. Voor het strafproces hadden de verdachten ook al honderd dagen vastgezeten. Familieleden en journalisten waren niet welkom bij de behandeling van de rechtszaak.

De zaak trekt veel internationale aandacht, omdat de vervolging van de activisten volgens critici illustratief is voor de uitholling van de democratie in Hongkong. Tegen CNN noemt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de behandeling van de verdachten „verschrikkelijk”. „De Chinese autoriteiten zetten hun campagne om de resterende rechten en vrijheden van de bevolking van Hongkong in te perken door.” Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab uitte kritiek op China omdat het proces achter gesloten deuren plaatsvond en de verdachten niet werden verdedigd door hun eigen advocaat.

