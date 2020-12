Argentinië legaliseert abortus na marathondebat in senaat

De Argentijnse senaat heeft woensdag na een twaalf uur durend debat een wet aangenomen die abortus legaliseert. Dat melden de internationale persbureaus. Het is een overwinning voor de vrouwenrechtenbeweging die al tientallen jaren strijdt om dit recht te verwerven in het overwegend katholieke land.

De nieuwe wet schrijft voor dat abortus legaal is tot aan de veertiende week van de zwangerschap. Wanneer het leven van de moeder in gevaar is, of ze zwanger werd door verkrachting, mag ook na die periode nog abortus worden gepleegd. Argentinië krijgt hiermee de ruimste abortusregels van het Zuid-Amerikaanse continent.

De wet is door de senaat aangenomen met 38 stemmen voor en 29 stemmen tegen. De president en het parlement hadden eerder al voor gestemd, dus dit was de laatste stap. „Veilige, legale en gratis abortus is nu de wet”, schrijft president Alberto Fernández op Twitter. Het recht op abortus was een van zijn verkiezingsbeloften. „Vanaf vandaag zijn wij een betere samenleving. Een die de rechten van vrouwen uitbreidt en volksgezondheid garandeert.”

Tot nu toe waren was abortus laten plegen of iemand daarbij helpen strafbaar in Argentinië. Alleen bij verkrachting of wanneer de gezondheid van de moeder risico liep, werden er uitzonderingen gemaakt. In verschillende Argentijnse regio’s was het echter zelfs onder deze omstandigheden niet mogelijk om een abortus te krijgen. Naast Argentinië is abortus in Zuid-Amerika alleen toegestaan in Uruguay, Frans-Guyana (beide tot twaalf weken na de laatste menstruatie) en Guyana (tot acht weken na de laatste menstruatie).