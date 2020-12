‘Al dat opruimen leidt niet tot orde maar tot meer rotzooi’

Hans Dulfer (1940) is misschien wel de bekendste saxofonist van Nederland. Om zijn tachtigste verjaardag te vieren gaat hij komend voorjaar op zijn 81ste op tournee, met een spiksplinternieuwe band.

‘Ik verzamel alles, je kan het zo gek niet bedenken. En ik leg het overal neer om er ooit iets mee te gaan doen. Misschien ben ik wel een hoarder of hoe noem je zoiets.

„Normaal ga ik door het vele optreden nogal laat naar bed ’s nachts. En dat doe ik nu ook, want dat ben ik nu eenmaal gewend. Dus die lange avonden thuis zijn ideaal voor mij om eens door al die aankopen te gaan.

„Eigenlijk had ik het idee dat als ik tachtig word, ik op tournee zou gaan. Maar nu is alles veranderd. Dus is het mijn kick om thuis tussen alle spullen steeds iets te vinden dat ik op Facebook zet voor vrienden – misschien heeft iemand er belangstelling voor.

„Dat kunnen dingen zijn als oude saxofoons, daar heb ik er veel van verzameld. Dan kom ik er een tegen die ik vergeten was en dan denk ik: verrek had ik die ook? Die had ik toch al? En die blijk ik dan dubbel te hebben. Dan moet ik kijken wat voor mondstuk erbij past, want tegenwoordig heb ik minder adem en moet ik lichter spelen. Dus dat mondstuk zoek ik er dan bij, ik ga ermee voor de spiegel oefenen en dan denk ik: ja, dit is wel iets. Maar dan ga ik er echt mee spelen en dan blijkt het toch te zwaar. Dus dan zoek ik de volgende dag door, naar een ander mondstuk.

„Op een of andere manier leidt al dat opruimen niet tot orde maar tot meer rotzooi. Heel merkwaardig. Maar goed, door corona ben ik nu thuis en houd ik me met dingen bezig die ik veel eerder had moeten doen. Zoals met al die elektrische apparaten die ik gekocht heb, die ga ik nu opnieuw bekijken.

„Ook heb ik een prachtige typemachine van een mooi oud merk, Underwood. Altijd goed bewaard, want dat heeft niemand. Dacht ik. Maar dan kijk ik op internet en dan staan er twaalf van die Underwoods te koop! Dus dat hele bewaren heeft helemaal geen zin gehad. De verpakking heeft het overleefd, maar het apparaat niet. Daarmee mag ik het nu eindelijk weggooien. Dat levert corona mij op.

„Langspeelplaten, versterkers en allerlei geluidsapparatuur: daar heb ik in mijn leven ook veel van gekocht. En omdat ik altijd alles wilde kunnen verkopen als ik ooit geld nodig zou hebben, bewaarde ik de dozen. Want dan kan ik bij de verkoop zeggen: ‘Met originele doos erbij.’ Of: ‘Met originele hoes erbij.’ Ik ben altijd meer een koper geweest dan een verkoper. En ik krijg er altijd minder voor terug, dus wat dat betreft…

„En ik ben dus ook gek op elektrische apparaten, daar heb ik er heel veel van. Bijvoorbeeld een apparaat dat je kunt gebruiken voor opnames, dat haal ik dan tevoorschijn, en het ziet er nog goed uit, maar als ik de stekker erin steek dan slaan de stoppen door. Dus ga ik even kijken bij de stoppenkast – en dan blijkt dat daar ook een apparaatje ligt dat me interesseert. En dan ga ik daarmee verder.

„Gisteren had ik pijn in mijn rug bij het opstaan. Ik wist dat ik nog een elektrisch trilapparaat heb, tegen rugklachten. Dat ben ik gaan zoeken, en heb ik gelukkig gevonden, en tegelijkertijd vond ik mijn oude leesbril. Die kan ik weer gebruiken, want mijn ogen gaan achteruit. Maar tijdens het opruimen blijkt dus helaas vaak dat een apparaat stuk is. En dan heb ik nog wel de prachtige aankoopdoos. Tja. De verpakking blijft langer goed dan het apparaat zelf.

„De zoektocht naar dingen die ik blijk te hebben, maar die ik door mijn normale drukke leven kwijt was geraakt, levert mij veel drukte op nu ik ze terugvind. Gezellige drukte is het. Daarom ben ik toch ook een klein beetje blij met corona. Het levert mij veel op.”