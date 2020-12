Toeslagenaffaire pak je niet aan met ambtelijk paniekvoetbal

Waarom het compenseren van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire zo traag gaat? Het vraagstuk werd door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) onnodig ingewikkeld gemaakt. Een vrijwel onontwarbare kluwen is het gevolg.

Jan Wijenberg is oud-chef Financieel-Economische Zaken en van de interne accountantsdienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Toch is het antwoord op hoofdlijnen onthutsend eenvoudig. Het wordt pas overzichtelijk wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen de definitieve afhandeling van het terugvorderen van uitkeringen en de financiële afhandeling van de gevolgen. Ik beperk mij vooral tot het eerste.

De Comptabiliteitswet bepaalt dat elke financiële transactie van het Rijk, betaling en invordering, een unieke, individuele onderliggende juridische rechtsgrond, de juridische titel, moet hebben. De chef Financieel-Economische Zaken (FEZ), in dit geval van Financiën, heeft de taak om daar per transactie op toe te laten zien. Bij gebrek aan een juridische titel heeft deze functionaris de plicht zijn autorisatie aan de transactie te onthouden.

Collectieve argumentatie

Van een juridische titel was in geen enkel geval van de invorderingen van uitbetaalde toeslagen sprake: een collectieve argumentatie schiet tekort en bewijs van individuele fraude ontbrak. Toch lieten de chef FEZ, en de interne accountantsdienst van Financiën en de Algemene Rekenkamer, voor zover mij bekend, niet van zich horen.

Het bezit, ook van het Rijk, van wederrechtelijk verkregen gelden is niet toegestaan. De staatssecretaris heeft de allereerste wettelijke plicht om alle ten onrechte teruggevorderde bedragen onmiddellijk en zonder mitsen en maren aan de rechthebbenden terug te storten.

Er is ook een voordeel. Niet meer belast met politieke en maatschappelijke druk, kunnen daarna alle dossiers verder worden afgehandeld.

Inmiddels kondigde de staatssecretaris van Financiën nieuwe maatregelen aan. Iedere betrokkene ontvangt een bedrag van dertigduizend euro, ongeacht of dit meer is dan waar betrokkenen aanspraak op kan maken of juist minder. Dit besluit heeft vooral kenmerken van ambtelijke paniekvoetbal, maar minder van comptabele vereisten.

Wie te veel heeft ontvangen kan wellicht toch weer een vordering van het Rijk verwachten

De bewindsvrouw bepaalde dat te veel uitgekeerde bedragen mogen worden gehouden. Later kan blijken dat betrokkenen ook recht hebben op vergoedingen voor materiële en immateriële schade. De vraag is: wordt het te veel uitgekeerde bedrag in mindering gebracht van deze vergoedingen?

Onverplichte betalingen in het geval van het Rijk zijn verboden. Wie te veel heeft ontvangen kan wellicht toch weer een vordering van het Rijk verwachten.

Overigens, het afwijken van het principe van gelijke behandeling heeft precedentwerking: wie geen onverplichte extra betaling zullen hebben ontvangen, kunnen een gelijke behandeling claimen en wellicht bij de rechter afdwingen.

Hierbij dient bedacht te worden dat het nieuwe besluit pas rechtsgeldig is wanneer het is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur of een wet. Beoordelende instanties, de Raad van State of de bestuursrechter bijvoorbeeld, zouden deze regelgeving vanwege dit soort tekortkomingen kunnen afwijzen. Dan zijn de complicaties al helemaal niet meer te overzien.

De staatssecretaris kan alsnog besluiten zich in 2021 en volgende jaren aan de wet te houden. Voor alle betrokkenen is dat de vaste en betrouwbare norm.