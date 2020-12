Rusland doet opnieuw onderzoek naar Navalny en dreigt met celstraf

De Russische autoriteiten hebben opnieuw een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Dat melden internationale persbureaus en Russische media. Hij wordt formeel verdacht van fraude met publieksdonaties. Het geld zou hij voor privédoeleinden hebben gebruikt. Maandag dreigden de Russische autoriteiten Navalny ook al op te sluiten, bij een eventuele terugkeer naar Rusland.

Over het nieuwe strafrechtelijk onderzoek liet Navalny dinsdagavond van zich horen op Twitter. Het is volgens de Rus vooropgezet en vermoedelijk het werk van Poetin. Ook haalde Navalny een eerdere voorspelling aan, namelijk dat de autoriteiten zouden proberen hem achter de tralies te krijgen, omdat een eerdere poging tot vergiftiging was mislukt.

Herstel in Duitsland

De Rus verblijft sinds augustus in Duitsland om te herstellen van een aanval met zenuwgas. De penitentiaire dienst had hem maandag opgeroepen om zich dinsdagochtend in Moskou te melden, maar daar gaf Navalny geen gehoor aan. Volgens de dienst was de oppositieleider goed genoeg hersteld, en daarom werd hem een ultimatum opgelegd.

De meldplicht was onderdeel van een voorwaardelijke straf die hij opgelegd kreeg in 2014. Navalny en zijn broer werden veroordeeld voor oplichting van het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher, maar die veroordeling was onterecht, zo stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens later. De celstraf werd omgezet in een voorwaardelijke straf, die nu dus een daadwerkelijke gevangenisstraf dreigt te worden.

Navalny is een van de meest prominente critici van het bewind van president Poetin. In het verleden werd hij meermaals opgepakt. Het Kremlin heeft ontkend betrokken te zijn bij de vergiftiging van de oppositieleider. Eerder deze maand onthulde onder meer onderzoekscollectief Bellingcat dat een speciale afdeling van de Russische geheime dienst FSB zeer waarschijnlijk betrokken was bij de gifgasaanval in een vliegtuig. Vrijdag werd een bondgenoot van hem, Ljoebov Sobol, ook al tijdelijk vastgezet.