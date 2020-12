Record aan vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft dit jaar een recordhoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Tot begin deze week bedroeg de vangst 116.277 kilo. Dat was vorig jaar 61.429 kilo, in 2018 56.525 kilo.

De oorzaak van de stijging is volgens de politie een intensievere opsporing, waarmee bovendien vroeg werd begonnen: begin dit jaar werd een taskforce opgericht om de illegale handel in vuurwerk te stoppen. Daarnaast werd het cijfer opgekrikt doordat, na uitgebreid onderzoek, in september een partij van 50.000 kilo vuurwerk in Duitsland werd gevonden, die bestemd was voor de Nederlandse markt.

Het in beslag genomen materiaal is voor het overgrote deel zwaar, professioneel vuurwerk. Slechts een zeer klein gedeelte is knalvuurwerk en vuurpijlen die vanaf dit jaar verboden zijn. Niet meegeteld is consumentenvuurwerk dat tijdelijk is verboden om het aantal vuurwerkslachtoffers te reduceren om daarmee de ziekenhuizen te ontlasten in de coronacrisis. Tijdens de vorige jaarwisseling werden circa 1.300 mensen behandeld na een ongeluk met vuurwerk, 900 mensen bezochten een huisartsenpost en bijna 400 gewonden moesten bij de spoedeisende hulp worden behandeld.

Verschillende gemeenten organiseerden de afgelopen weken inzamelingacties, waar consumenten ongestraft vuurwerk konden inleveren. De grootste klapper lijkt in Den Haag te worden gemaakt; daar werd deze week op één dag 207 kilo ingeleverd. In Rotterdam leverden burgers in totaal 313 kilo in. In Amsterdam werd ‘slechts’ 75 kilo afgegeven.

Lees ook: Hoera, dit jaar eens geen Oud en Nieuw!

De overlast door vuurwerk is volgens de politie sinds eind september sterk gestegen en verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Bij de jaarwisseling zal de politie in de eerste plaats de openbare orde handhaven, en daarnaast letten op de veiligheid van hulpverleners en de naleving van de coronaregels.

„We doen wat we kunnen, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn”, zegt een woordvoerder. „Het hangt er dus vanaf wat zich voordoet.”

Het Openbaar Ministerie laat weten dat bij „jaarwisselinggerelateerde strafzaken” fors hogere straffen zullen worden geëist of opgelegd. Er geldt een „verzwaringsfactor” van 75 procent. Voor agressie of geweld tegen hulpverleners is dat 200 procent.