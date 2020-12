Een man zit naast een sneeuwpop in Landi Kotal, een grensplaats op het hoogste punt van de Khyberpas tussen Pakistan en Afghanistan. Op 27 december viel daar de eerste sneeuw van het winterseizoen. De man is vermoedelijk een Pathaan, een etnische groep die aan beide zijden van de grens leeft. Landi Kotal is een toeristenbestemming en een geschikte plek voor Pathanen om handel te drijven.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 december 2020