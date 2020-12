OM vraagt vrijspraak voor militairen bij dodelijke duikoefening

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vrijspraak gevraagd voor vier militairen die betrokken waren bij een duikongeluk op Curaçao in 2015, waarbij een 23-jarige matroos om het leven kwam. Dat meldt persbureau ANP. Justitie had de militairen beschuldigd van het niet naleven van de dienstvoorschriften tijdens de fatale duikoefening. Na het verhoren van meerdere getuigen en deskundigen is nu gebleken dat de geldigheid van deze voorschriften destijds juridisch niet goed was vastgelegd, stelt het OM.

De matroos kwam in november 2015 om het leven tijdens een mijnenbestrijdingsoefening in de Caracasbaai op Curaçao. Terwijl zij een duik naar veertig meter diep maakte, liet ze weten dat er water in haar masker liep. Vervolgens viel de spraakcommunicatie uit. Volgens de voorschriften zou de oefening na het wegvallen van de communicatie moeten worden gestaakt, zo betoogde het OM eerder, maar de betrokken militairen besloten door te gaan op de communicatie via de seinlijn. Ze begonnen pas aan het einde van de duiktijd aan een reddingsactie, toen de matroos niet meer reageerde.

Het ministerie van Defensie liet in 2018 weten „verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te erkennen” voor het ongeluk, nadat uit een intern onderzoek bleek dat er fouten waren gemaakt tijdens de voorbereiding van de duikoefening. Hoewel de onderzoekers geen eenduidige oorzaak konden vinden voor het ongeval, bleek wel dat de matroos aan de duik was begonnen met een „niet gebruiksklaar duiksysteem”. Ook zou de oefening geen structuur en opbouw hebben gehad en was de communicatie slecht.