Schrijf je lul, piemel of pik?

‘Erg veel vrouwen had ik niet gekend maar toch wel een tiental, en het was me opgevallen dat zelfs de jongsten nog oud waren tussen hun benen. Piemels en balzakken konden oud aandoen, maar kutten leken het wel qualitate qua, zodat je als neukende man, hoe groen het blaadje ook was, toch altijd even het gevoel kreeg te moeten copuleren met je oma.’

Dit citaat komt uit Koetsier Herfst, een roman uit 2008 van Charlotte Mutsaers. Ook is het de post van de dag waarop dit stuk wordt geschreven (28 december) op het Instagramaccount Schrijvers en piemels, waarop elke dag rond tien uur ’s ochtends een seksscène of een citaat over seks uit de Nederlandstalige literatuur wordt geplaatst, altijd vergezeld door dezelfde afbeelding: een foto van een neerstortende schoorsteen, symbool voor een verslappende penis, of, het is maar hoe je het wilt bekijken, een die zich opricht. In de posts komt het hele literaire landschap voorbij, van Lodewijk van Deyssel tot Kluun.

De mens achter Schrijvers en piemels is een schrijver met een piemel. Tot in april, wanneer zijn nieuwe roman wordt aangekondigd, wil hij anoniem blijven. Een inventarisatie van seksscènes waarin het mannelijk geslachtsdeel centraal staat was er nog niet, zegt hij. Wel publiceerde literatuurwetenschapper Piet Calis tien jaar geleden Venus in minirok, een overzicht van seksscènes in de Nederlandse literatuur van na 1945.

Schrijvers en piemels is ook een onderzoek. Hij ontkomt er niet aan, zegt hij, in zijn boek een paar „potten seks” op te nemen: „Dat hoort bij het verhaal.” Maar seksscènes zijn notoir moeilijk – niet voor niets reikt het Britse Literary Review sinds 1993 jaarlijks de Bad Sex in Fiction Award uit. (Dit jaar even niet, omdat de jury meende dat je mensen in zo’n rotjaar niet ook nog kan blootstellen aan slechte seks.) Het kan daarom geen kwaad te kijken naar hoe anderen het aanpakken.

Het schrijven van een seksscène is een keuzetraject, aldus de Nederlandse schrijver achter Schrijvers en piemels. De eerste: ga je geslachtsdelen expliciet benoemen? En zo ja, welke woorden gebruik je er dan voor? „De mooiste woorden voor het mannelijk geslachtsdeel komen van Gerard Reve: tuchtroede, jachthoorn, matrozendolk, het mysterie der mysteriën. Maar als je die gebruikt, kom je meteen op zijn terrein.”

80 procent van de schrijvers, zo heeft hij geleerd, kiest tegenwoordig voor pik. „Een paar weken geleden citeerde ik op Instagram Gerrit Komrij : ‘Wie een lul een piemel noemt, heeft zichzelf buitenspel gezet. Wat-ie ook doet, hij zal alles piemelig doen.’ Lul is weer grover en negatiever. Kluun heeft een lul, Hendrik Groen een piemel. Pik is het meest neutraal: iemand die je een pik noemt, is een minder grote lul dan een lul. Het heeft ook mijn voorkeur.”

Kut, het in de hedendaagse Nederlandstalige literatuur meest gebruikte woord voor het vrouwelijk geslachtsdeel, is wel weer tamelijk grof. Maar, zegt de schrijver, het is gemakkelijker te vermijden dan een woord voor het mannelijk deel. „Een piemel is iets externs, een soort exoot. Bij vrouwen zijn de geslachtsdelen een integraal onderdeel van het lichaam. Of je benoemt de onderdelen apart: vulva, labia, et cetera. Gustaaf Peek heeft dat eens heel mooi gedaan.”

De laatste, en lastigste keuze is de seks zelf. „Kies je voor gelikte seks, dan wordt het snel porno, en onrealistisch. Neem het zinnetje: ‘Ik draaide haar op haar buik’. Een pop draai je op de buik, een mens geef je een duwtje. En dan hoop je dat hij of zij het snapt en zelf doorrolt. Je kunt ook juist het gehannes van seks beschrijven. Dat zie je steeds meer, en dat vind ik mooi en intiem, maar je wil ook dat de lezer iets meekrijgt van de opwinding die de personages voelen.”

De voorraad is nog lang niet op: hij heeft genoeg piemelcitaten voor nog zeker een jaar dagelijkse posts. Heeft de verzameling hem geholpen bij zijn eigen seksscènes? „Het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Ik herschrijf ze om de week.”