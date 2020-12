Kroatië getroffen door zware aardbeving, zeker een dode

Kroatië is dinsdag rond 11.30 uur getroffen door een zware aardbeving met een kracht van van 6.4 waarbij zeker een dode is gevallen. Het gaat om een 12-jarig meisje in Petrinja, de stad waar het epicentrum van de aardschok lag, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van hoofdstad Zagreb. Dat meldt de burgemeester van Petrinja, Darinko Dumbovic, aan de lokale nieuwszender N1. In Petrinja zijn veel gebouwen beschadigd geraakt. Ook in Zagreb gingen veel mensen in paniek de straat op na de aardbeving.

Of er meer slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Het Rode Kruis meldt op Twitter dat in Petrinja sprake is van een „zeer ernstige situatie”. Afgelopen maandag werd het midden van Kroatië ook getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.2.

De Balkan is een gebied met sterke seismische activiteit, die geregeld tot aardbevingen leidt. In maart van dit jaar was er een aardbeving met een kracht van van 5.3 waarbij een persoon om het leven kwam en 27 mensen gewond raakten. De aardbeving van dinsdag zou in het zuiden van Duitsland en het noorden van Italië zijn gevoeld.

Dit bericht wordt aangevuld.