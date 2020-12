John de Mol en Facebook schikken in zaak over bitcoinreclames

Mediatycoon John de Mol heeft een schikking getroffen met Facebook in een zaak rond valse Facebook-advertenties, waarin hij zogenaamd mensen aanraadt om te investeren in cryptovaluta. De rechter stelde De Mol vorig jaar in het gelijk en beval Facebook om de advertenties te weren. Het sociale medium kondigde daarop aan in hoger beroep te gaan.

In een gezamenlijke verklaring laten Facebook en De Mol nu weten dat de rechtsgang kan worden gestaakt. Facebook zou erin zijn geslaagd om de advertenties te weren. Ook maakten de twee partijen afspraken voor als het in de toekomst toch weer misgaat. De verklaring gaat niet in op de inhoud van deze „minnelijke regeling”.

In aanloop naar de eerste uitspraak probeerden de twee partijen er ook al samen uit te komen. De onderhandelingen liepen toen stuk. De Mol stelde destijds dat Facebook niet bereid was om de nodige maatregelen te treffen, volgens Facebook was het „technisch onmogelijk” om op te boksen tegen de oplichters die achter de nepadvertenties zitten. Nu zou het platform daar toch toe in staat zijn dankzij „nieuwe en innovatieve” technologieën.