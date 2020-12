Hoe stil de wereld was toen we allemaal thuisbleven

‘Zodra het doek opging werd het doodstil in de loges en de zaal, en alle heren, oud en jong, in uniform of avondkleding, evenals alle vrouwen met juwelen op hun naakte blanke huid, richtten hun aandacht met gretige nieuwsgierigheid op het toneel.”

Zo beschrijft Lev Tolstoj in Oorlog en Vrede het begin van een operabezoek in Moskou, en ook al zijn er sinds de tijd waarin deze roman zich afspeelt meer dan twee eeuwen verstreken, nog steeds treft zijn beschrijving doel, zelfs als het niet om het Concertgebouw of de Stadsschouwburg gaat maar om Paradiso of de AFAS Live. Gretige nieuwsgierigheid. Aandacht. Het gaat beginnen.

Nu is het niet meer zo. Het begint niet. De theaters zijn dicht, de concertzalen gesloten. We kunnen nergens heen.

In Oorlog en Vrede komt de voorstelling die Natasja en Sonja bezoeken er vervolgens bekaaid af. Tolstoj beschrijft die als een hork, staat vooral stil bij het bordkarton van het decor en het gekunstelde en onnatuurlijke van de opera. In de verfilming van Tolstojs andere meesterwerk Anna Karenina uit 2012 door Joe Wright speelt het hele boek zich op het toneel af; we zien Anna en graaf Vronski zelfs in een verrukkelijk droste-effecterige scène naar het theater gaan en elkaar door een toneelkijker beloeren. Maar wat zich op het toneel afspeelt krijgen we niet eens te zien. Het doet er niet toe.

Doet het er echt niet toe? Zou het kunnen dat Tolstoj in zijn romans en Wright in zijn film hier op het spoor zijn wat nu zo wordt gemist? Dat van theaterbezoek niet de voorstelling zelf maar alles eromheen het belangrijkste is. Ja, ik weet dat Tolstoj niet van opera hield en dat Wright de plot niet wilde ophouden met de plot van een ander kunstwerk. Maar toch: misschien zijn de bijzaken nu wel de hoofdzaak, is de garderobe en de koffie en de glimlach van die man op rij drie wel belangrijker dan wat Hamlet heeft gedaan en of het Antigone lukt haar broers te begraven. Ik herinner me dat er eens iemand naast me in de bioscoop een zak doritos aan het eten was en dat het vreselijk stonk. Ik weet niet meer tijdens welke film dat was. Ja, ik schaam me, maar het geheugen excelleert nu eenmaal in banaliteiten. Of maakt wat je met je eigen zintuigen ervaart altijd meer indruk dan wat je via de kunst bereikt?

Zoom zoom zoom

Hoe verhoudt de kunst zich toch tot het leven? Dankzij corona kunnen we buitenshuis niet meer van kunst genieten. Geen pauze, geen gekuch, geen gelach, geen angst dat jij zelf gaat kuchen, geen applaus, geen juwelen, geen blote schouders, geen rij voor de toiletten, geen achterhoofden voor de Mona Lisa. Maar veel voorstellingen en tentoonstellingen zijn nog wel te zien, thuis, via internet, je hoeft er de deur niet voor uit, zonder omwegen rechtstreeks je hersens in. Bam!

Misschien biedt corona hier slechts een versnelling van een ontwikkeling die al lang gaande was, waarin leven en werk zich steeds meer online afspelen. Zoom zoom zoom. Het is verleidelijk deze ontwikkeling te betreuren, maar dat is waarschijnlijk paardrijden na de uitvinding van de auto.

Laten we onze zegeningen tellen.

De Zweedse dichter Lars Gustafsson schreef eens, omstreeks 1980, een oorverdovend prachtig gedicht getiteld ‘De stilte van de wereld voor Bach’: „Er moet een wereld bestaan hebben/ voor de Triosonate in D, een wereld voor de partita in A mineur.”

Sommige regels lijken een beschrijving van onze buitenshuis kunstloze wereld van nu:

„Een Europa van grote lege vertrekken zonder weerklank,/ Eenzaam gelegen kerken/ Waar de sopraanstem uit de Johannes Passion/ Zich nimmer in hulpeloze liefde slingerde/ Rond de mildere windingen van de fluit.”

Maar als ik aan dit gedicht denk, voor of na corona, dringt zich altijd een andere naam voor die van de grote componist. De stilte van de wereld voor Edison. Denk je eens in hoe stil de wereld geweest moet zijn voordat Edison de fonograaf uitvond, toen muziek alleen gehoord kon worden als die daadwerkelijk gespeeld werd. In Anna Karenina zegt Levin, een van de hoofdpersonen, als hij van het platteland weer naar de stad is gekomen en een piano ziet: „Dat is wat ik buiten mis, muziek.”

Tot leven gewekt

Thomas Edison legde in 1878, een jaar na de publicatie van Anna Karenina, een Engels kinderliedje vast in was. Nog eerder, in 1860, wist Édouard-Léon Scott de Martinville de geluidsgolven van het Frans volksliedje ‘Au clair de la lune’ in Parijs te fixeren op met roet bedekt papier. Hij wist alleen niet hoe hij het af moest spelen, dat gebeurde pas anderhalve eeuw later, in 2008, toen aan de universiteit van Berkeley met lasers de opname tot leven gewekt kon worden.

De stem brengt een wonderlijke ontroering teweeg, maar het is een ontroering die ook bij andere muziek te ervaren is, vooral als daar niet alleen muziek op te horen is, maar ook andere geluiden, bijvoorbeeld een zucht of een lach, waardoor je beseft dat de muziek van The Beatles of The Beach Boys of The Jam ooit echt ergens is gemaakt, door een paar jongens in een studio. Goden op aarde. Nee, je beseft juist dat het mensen zijn die zulke mooie dingen kunnen maken. Dat effect ontbreekt bij (de opnames van) een live concert, omdat het dan tot de verwachtingen behoort. Nu niet.

Op andere momenten is live juist de luxe. Toen de lockdown wat minder zwaar was, konden er ‘coronaproof’ voorstellingen en tentoonstellingen worden bezocht. Met dertig mensen in een zaal voor driehonderd. Paardrijden in de stal. Maar de kans bestaat dat we samen steigeren. Op een begrafenis van een goede vriend hoorde ik laatst de harpiste Lavinia Meijer spelen. Muziek zien en muziek horen; vervoering op maat.

Juist op een begrafenis heeft muziek iets bevrijdends. De tijd gaat voorbij, panta rhei, de overledene komt nooit meer terug maar met muziek kunnen we de tijd een hak zetten; de melodie kan steeds weer opnieuw klinken. Herhaling als overwinning. Elk lied voorspelt voor even de toekomst, bezweert voor even die toekomst. We weten precies wat komen gaat.

Dat geldt niet alleen op een begrafenis maar ook in het theater. Het ritueel van het bezoek. Het lijkt alsof samen in een zaal zitten en het live meemaken de kans op toeval vergroot, op verstoring, op iets anders dan anders. Maar het feit dat dat niet gebeurt, daarin zit juist de magie. Herhaling, herhaling. Vloer voor even de tijd.

Mary had a little lamb

Muziek was al voor Edison die wist vast te leggen een schets voor de toekomst dankzij de partituur en daarvoor dankzij ons brein, dat het logisch vindt hoe de ene noot op de andere volgt. Ook rijm voorspelt de toekomst. Thomas Edison nam in 1878 het liedje Mary had a little lamb op, met altijd de daaropvolgende regel:

Its fleece was white as snow

En altijd de daarop volgende regel:

And everywhere that Mary went

En altijd de daarop volgende regel:

The lamb was sure to go

Toegegeven, rijm voorspelt de toekomst niet honderd procent accuraat, op ‘snow’ had ook nog ‘flow’ kunnen volgen, of ‘doe’, of ‘low’, maar in een goed vers lijkt het de enige, verpletterende mogelijkheid.

Een van de mooiste verhalen over muziek staat in het boek Dubliners van James Joyce. In The Dead zingt een jongen een oud Iers lied, The lass of Aughrim. Nee, hij zingt het niet. Een vrouw herinnert zich dat hij het zong. En ik herinnerde me dat hij het zong toen hij onder haar raam stond op een winternacht in de sneeuw, een nacht die hij met de dood moest bekopen. Ik kan het lied op internet opzoeken. Ik doe het niet. Ik wil het live horen. Ik denk dat het rijmt.