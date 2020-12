Ik, zeventig plus, ontmoet de dochter van vrienden die net als ik de hond uitlaat. Ze is tweedejaars student, komt even een weekje bij haar ouders bijtanken, en ik vraag hoe het gaat. Zowel studie als Covid-19 neemt ze bloedserieus. Dan vraagt ze hoe het bij ons gaat. Ik begin opgewekt met: „Nou, ja, eh, ach...” Waarop ze haar handen heft en zegt: „Ja, en dat is het dan wel zo’n beetje.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl