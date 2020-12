Hij zette zijn linkerknie op de grond en greep haar hand

Dit is het dertiende deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Een uur nadat ze vanaf het huis in de Noorderplassen waren begonnen met lopen, langs het water, door de modder, Jasper wist niet of ze de bewoonde wereld ooit nog zouden terugvinden, vroeg hij: „Dus gisteravond was de laatste keer?”

Monique liep een paar meter voor hem, ze was in gevecht met een tak die de weg versperde. De kinderen lagen thuis nog te slapen.

„Als ik ook al niet meer kan drinken, of lekker kan eten”, zei Jasper, „waar ga ik dit jaar dan nog plezier aan beleven?”

„Dank je.” Monique had het gevecht met de tak gewonnen, ze konden verder lopen. „Dank dat je zoveel plezier beleeft aan mijn gezelschap.”

Jasper vroeg of Monique volgens dit nieuwe regime ook geen rijst meer mocht eten, of was dat vrijgesteld? En hij vond dat 1 januari niet telde, het was een vrijdag. Hoe konden de restricties nou ingaan op een dag dat het weekend begon? Het zou 4 januari moeten zijn, de eerste maandag van het nieuwe jaar. De dag waarop de kinderen terug naar school gingen en alles weer normaal werd. Als dit een jaar was geweest waarin alles normaal verliep.

Ineens bleef Monique stilstaan. „Die trouwdatum die we vorig jaar hadden gekozen. Toen we nog dachten dat we een feest konden geven. Die datum is volgende week. Jij hebt het afgezegd toch?”

Ze hadden besloten het uit te stellen. Dat moest alleen nog worden doorgegeven aan de gemeente. „Zou jij dat niet regelen?”, vroeg Jasper.

„Nee, jíj zou het toch regelen?”, vroeg Monique. „En nu?”

Jasper gaf geen antwoord en staarde op zijn telefoon naar de agenda voor januari.

„Wat zullen we doen?”, vroeg Monique.

Het was bijna twintig jaar geleden dat Jasper voor de eerste keer trouwde. In die tijd was hij komend in plaats van gaand. Aan het opbouwen, niet aan het afbouwen. Bij de eerste keer dacht Jasper nooit na over hoelang het nog duurde en over de ene generatie die werd opgevolgd door de volgende. Wat zullen we doen? Zei Jasper dat hardop of stelde hij die vraag alleen in zijn hoofd?

„Ja, dat vroeg ik jou net.” Monique pakte zijn hand. „Wat gaan we doen?”

„Ik ben vijftig.”

„Ja?”, zei Monique. „Dus?”

Jasper begon aan een lang en warrig verhaal over dat het bijna geen zin meer had om nu aan iets nieuws te beginnen, hij schaamde zich voor hoe oud hij was, hoelang zou hij in leven blijven en wat had hij te bieden, zat hij Monique niet in de weg en alles was zo onduidelijk, ze konden dit huwelijk wel uitstellen maar ja, tot wanneer, zelfs met die vaccins erbij wist niemand hoelang het allemaal nog zou duren.

„Stop.” Monique stond voor hem op een smal paadje langs het water. „Vergeet de rest. Eindstand: willen we met elkaar trouwen of niet?”

Jasper keek haar aan en zei: „Natuurlijk. Daarom heb ik je een jaar geleden gevraagd. Alleen wist ik toen nog niet…”

„Stop”, zei Monique weer. „Ik wil het ook. Dus?”

Jasper keek nog één keer op zijn telefoon. De gemeentehuizen waren open en bij huwelijken mochten twaalf gasten aanwezig zijn. Hij zette zijn linkerknie op de grond, in de modder, en greep Moniques hand. „Ik vraag je voor de tweede keer: wil je met me trouwen?”

Monique zei ja en ze lachten en huilden en zij trok hem omhoog en zijn broek zat onder de modder en hoe kwamen ze binnen een week aan ringen en een trouwjurk als alle winkels dicht waren en ze moesten tellen: als er twaalf gasten bij mochten zijn, konden hun ouders en hun partners er wel allemaal bij zijn?

Jaspers vader kwam sinds maart niet meer de deur uit. „Zullen we hem als eerste bellen?”, vroeg Monique.

Het duurde even voor hij opnam.

„Een bruiloft?”, vroeg Jaspers vader. „Ik word alleen nog uitgenodigd voor begrafenissen. Volgende week? Komt je moeder dan ook?”