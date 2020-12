De Nederlandse wielrenner Dylan Groenewegen (links) was betrokken bij een gruwelijke valpartij in de Ronde van Polen in Katowice, begin augustus. Groenewegen werd negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de crash, waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zo zwaar gewond raakte dat hij in de dagen erna in een kunstmatig coma moest worden gehouden.

Foto Tomasz Markowski/AP Photo