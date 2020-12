Guzman op dreef in oudejaarsconference, maar hij mist de lachende zaal

Sommige dingen zijn ook in 2020 hetzelfde gebleven, stelt Javier Guzman in zijn oudejaarsconference Raspopulist. Zo was Henk Krol weer een nieuwe partij begonnen, en waren er nog mensen die hem volgden ook. In zijn conference ging hij op zoek naar positieve ontwikkelingen van afgelopen jaar, maar hij kwam er niet echt uit. 2020 was het jaar van de complotdenkers en viruswaanzinnigen. Dat ze waanzinnig waren zag je aan hun ogen, vond de komiek. Viruswaarheid-voorman Willem Engel was nog om een andere reden verdacht: „Als je wit bent en je hebt dreadlocks, geef je aan: ik hou niet erg van douchen”.

De beeldenstorm was misschien nog iets goeds geweest, zelf had hij daar ook een bijdrage aan geleverd, maar het beeld dat hij omver wierp bleek een levend standbeeld te zijn. En dan de onthoofding van de Lego-André Hazes op de Dam: erg verwarrend, wat had Hazes nu met slavernij te maken gehad? En zo bleef het zoeken in een show naar goed nieuws. Net als in het satirische programma Promenade, waar een dag eerder nog een eindeloze ode aan het carbidschieten te zien was bij wijze van positief geluid vanuit de regio, was er over 2020 weinig positiefs te melden.

De tv-kijker wordt in de laatste week van het jaar om de oren geslagen met tradities: de jaaroverzichten, de oudejaarsconferences en Top 2000 à Gogo, het vrolijke muziekprogramma in het kielzog van Radio 2. De makers van de jaaroverzichten stonden alleen voor de vraag: hoe brengen we nog iets positiefs? Bij de conferences en de Top 2000 à Gogo was er een ander probleem: het gebrek aan publiek.

In het Top 2000-café loopt Matthijs van Nieuwkerk tussen kerst en oud & nieuw normaal gesproken elke dag in een drukke kroeg heen en weer, vragend naar de favoriete nummers van zijn bezoekers om daarbij zoveel mogelijk mensen op de schouders te slaan. Die mensen zijn er nu niet en dus is hij iets onthand. „Ja, dan maak ik normaal altijd dit gebaar met mijn hand, maar ik weet ook niet waarom ik dat doe”, merkte hij zelf op. Het voordeel van het wegblijven van het publiek is dat hij met Leo Blokhuis en de band rondom drummer Cyril Directie een prachtige reeks neerzet. Zonder de cafévrolijkheid gaat het opeens alleen nog maar over muziek en als het na een ontroerende minireportage rondom een lied van Jack Poels voor Nicky Verstappen even stil is, is het ook écht pijnlijk stil, en zie je wat die muziekreportage bij mensen teweeg kan brengen.

Een fijn verhaal over zakkenvullen

Javier Guzman had het een stuk moeilijker in zijn oudejaarsconference. De try-outs in november en begin december deed hij nog voor 30 mensen, maar Comedy Central heeft de versie voor een compleet lege zaal. Guzman spreekt alsof de zaal vol zit met mensen die zitten te wachten op een geheel klassieke oudejaarsconference. Hij neemt geen onverwachte omwegen en vertelt nauwelijks persoonlijke verhalen. Als een opgevoerde Wim Kan liep hij het jaar door.

Dat er geen enkele respons komt, doet wel iets met de show. Vijf kwartier staat hij met grote energie in het luchtledige te vertellen – en waar minder geslaagde grappen normaal gesproken niet zo opvallen omdat er altijd wel wat mensen zitten te lachen, en waar sommige onderdelen zo zijn opgebouwd dat een zaal richting slappe lach wordt bewogen (een fijn verhaal over vakkenvullers) is en blijft het stil, of iets nu leuk is of niet. Waar je voor de Top 2000 à Gogo hoopt dat die kroeg nooit meer volloopt, gun je Guzman een publiek dat er zín in heeft.

NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven