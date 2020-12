Franse modeontwerper Pierre Cardin (98) overleden

De Franse modeontwerper Pierre Cardin is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Franse Académie des Beaux-Arts (Academie voor Schone Kunsten) dinsdag bekendgemaakt. Cardin is bekend vanwege zijn haute couture en confectielijnen, maar ook vanwege de merknaamlicenties die hij aan tal van producten verleende. Hij gaf zijn naam onder meer aan betaalbare mode en cosmetica, maar ook aan meubels, aanstekers, orthopedische matrassen, sardines, sigaren en auto’s. Het is niet bekend waraan Cardin is overleden.

Pierre Cardin, oorspronkelijk Pietro Cardin, werkte onder meer bij Schiaparelli en Dior, alvorens in de jaren 1950 zijn eigen bedrijf op te richten. Hij begon met het maken van theaterkostuums en in 1953 toonde hij zijn eerste haute-couturecollectie. Tegen het einde van de jaren vijftig werd hij geroyeerd door de modeorganisatie Chambre Syndicale de la Haute Couture, omdat hij met het warenhuis Printemps een confectielijn was gestart. Ook maakte hij de eerste high fashion voor mannen met een eigen mannenlijn.

Zijn creatieve hoogtepunt bereikte Cardin in de jaren vijftig en zestig. Hoewel hij daarna door bleef gaan met ontwerpen, werd hij vooral bekend vanwege de andere producten die zijn naam droegen. Daarover zei hij in 2015 tegen een Duitse journalist: „Wat is goed beschouwd het verschil tussen parfum en een braadpan? Waarom staat een parfum voor glamour en een braadpan niet?”

