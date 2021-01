Fit worden met Wim Hof

Met een glas dampende glühwein in de hand en een dekentje over mijn buik gedrapeerd, nestelde ik me op de bank om me te gaan verdiepen in de wereld van Wim Hof, beter bekend als The Iceman. Wim Hof is, zoals hij zelf in het voorwoord van zijn boek De Wim Hof methode stelt, „geen superheld”, maar toch wel de houder van 25 records in het Guinness Book of Records. Hij liep bijvoorbeeld op blote voeten en in een korte broek een halve marathon boven de poolcirkel, klom half naakt en op sandalen bijna de hele Mount Everest op en zwom vijftig meter onder poolijs. Dan ben je misschien geen superheld, maar toch wel een echte man.

Hoe hij het voor elkaar krijgt, en wetenschappers het nakijken geeft, legt hij uit in De Wim Hof methode. Wil je ook zo’n echte man worden of gewoon gezonder leven dan is het heel simpel, want de methode kent maar drie pijlers: ga onder een koude douche staan (zo maken we spieren wakker die de oermens nog wel gebruikte), pauzeer af en toe je ademhaling, en wees sterk van geest („wees kalm in je liefde voor jezelf”).

Die ademhaling was bijna vijf jaar geleden wel even een dingetje, want dat is technisch nog niet eens zo gemakkelijk en in het verleden zijn er ook wel eens mensen aan dood gegaan, maar dat was omdat de beoefenaars die oefeningen in een zwembad deden en bezweken aan een zogenaamde shallow water blackout. Niet meer in het water doen, zegt Wim Hof nu.

Wat het fijne is aan de Wim Hof methode: iedereen kan het „innerlijke zoogdier gaan omarmen”. Zelfs als je MS, uitgezaaide kanker of reumatische artritis hebt: met Wim Hof als leider klim je in een recordtijd de Kilimanjaro op. „Alle fysiologen, artsen en bergbeklimmingsdeskundigen die ik heb gesproken, zeiden dat wat ik probeerde te doen onverantwoord was. Mensen zouden ziek worden, zeiden ze, sommigen zouden zelfs doodgaan.” Wim Hof ging toch, deed op grote hoogte ademhalingsoefeningen met zijn volgelingen en prompt hadden ze een record Kilimanjaro-klimmen. En het jaar daarop verbraken ze zelfs weer dat record.

Wat Wim Hof doet is „geen dogma en/of religie. Het is wetenschap. Dus je kunt zelf beslissen of je gelukkig, sterk en gezond wilt zijn of niet”, staat in het hoofdstuk ‘De kracht voor de geest’. Mijn schoonmoeder noemt dat de ‘tussen-de-oren-maffia’, maar ja die heeft nooit in een korte broek de Kilimanjaro beklommen dus wat weet die er nou van. Hofs zinnetje verklaart ook waarom dit boek al weken in De Bestseller 60 staat: dit is de taal waaraan we nu behoefte hebben. Een ‘wetenschappelijke onderbouwing’ dat je ervoor kunt kiezen geen ‘dor hout’ te zijn, zodat we afscheid kunnen nemen van onwilligen, die onze economie schaden, en onze vrijheid om met volgelingen de Kilimanjaro te beklimmen, beperkt (want dat zit er nu niet in met anderhalve meter afstand en groepen van twee personen).

In tijden van corona beseffen we met Wim Hof nog beter dat het om de fitte mind & body gaat: wie niet fit is, is daar zelf verantwoordelijk voor. Zoveel übermensch-, pardon oermens-gedachten, gevat in één boek dat de wetenschappers het nakijken geeft: je zou het er warm van krijgen.

