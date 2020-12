Duitsland onderzoekt of het voortrekken van gevaccineerden verboden kan worden

Nu in Duitsland het vaccineren is begonnen laait het debat op over het voortrekken van gevaccineerden. De regeringspartijen CDU/CSU en SPD onderzoeken of het mogelijk is het verlenen van privileges aan gevaccineerden wettelijk te verbieden.

Wanneer bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en restaurants alleen nog gevaccineerde klanten toelaten, zou dat „maatschappelijke verdeeldheid in de hand werken”. Dat zegt het in juridische zaken gespecialiseerde Bondsdaglid Johannes Fechner (SPD) deze dinsdag in Die Welt. Een ongelijke behandeling van gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen noemt hij „onacceptabel”.

Het is hoogst bedenkelijk wanneer deelname aan het maatschappelijk leven in de toekomst afhangt van je vaccinatie-status Volker Ullrich Bondsdaglid

Het is „hoogst bedenkelijk wanneer deelname aan het maatschappelijk leven in de toekomst afhangt van je vaccinatie-status”, zegt zijn collega van de CSU Volker Ullrich in dezelfde krant. „Als restaurants, bioscopen en bejaardenhuizen mensen die niet ingeënt zijn afwijzen, dan haal je door de achterdeur een vaccinatieplicht binnen. Terwijl we die steeds op goede gronden hebben afgewezen.”

Mazelenvaccinatie wel verplicht

Overigens is vaccinatie tegen mazelen in Duitsland voor kinderen en personeel van kinderdagverblijven en scholen wél verplicht. Het Constitutioneel Hof bepaalde dit voorjaar dat de verplichte mazelenvaccinatie te verkiezen is boven een situatie waarin kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen gaan weigeren om andere kinderen te beschermen.

Voor de staat is het nu al verboden om te discrimineren, maar voor de particuliere sector is er een leemte die om maatregelen vraagt, aldus Ullrich.

Maar de Duitse raadsvoorzitter van de artsenorganisatie World Medical Association (WMA), Frank Ulrich Montgomery, kan zich wél voorstellen dat op den duur bepaalde voorrechten worden verleend aan mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd. Omdat de vaccinatiecampagne in Duitsland pas een paar dagen loopt, vindt hij het echter „nog veel te vroeg” om daar nu al over te besluiten, zei hij maandag in een radio-interview.

„Als alle mensen de kans hebben gehad zich te laten vaccineren, en we misschien ook weten of je ook werkelijk immuun wordt, ook tegen alle mutaties en variaties van dit virus, dán kan je in dit debat tot conclusies komen.”

Hij wijst er op dat er al landen zijn die mensen die niet tegen de gele koorts zijn gevaccineerd de toegang weigeren.

Vaccinatieregister

In Duitsland bestaat geen centrale registratie van mensen die gevaccineerd zijn. Het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, werkt wel aan de ontwikkeling van een vaccinatieregister. Dat register is onder meer bedoeld om te kunnen zien hoeveel mensen zich waar, en in welke leeftijdsgroep, laten vaccineren. Is het percentage in een bepaald gebied of bevolkingsgroep laag, dan zou daar een publiekscampagne gevoerd kunnen worden om mensen aan te moedigen zich alsnog te laten inenten.

Het register kan ook helpen inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder zich zeldzame bijwerkingen voordoen. Zo is met een vaccinatieregister eerder aan het licht gekomen dat het vaccin tegen de tropische ziekte dengue bepaalde bijwerkingen heeft.

Geen persoonlijke gegevens

In het register dat in Duitsland wordt ontwikkeld zullen geen persoonlijke gegevens opgenomen worden, zoals de naam van de gevaccineerde. Onderwerp van discussie is nog hoeveel gegevens wél kunnen worden vastgelegd, zonder dat de bescherming van de privacy in gevaar komt.

Wordt bij iedere vaccinatie de geboortedatum van de gevaccineerde vermeld, met daarbij alleen de stad of het district waar hij of zij woont, of ook de postcode? Dat laatste kan epidemiologisch nuttige kennis opleveren, maar in landelijke gebieden kan het voldoende informatie bieden om de identiteit van mensen te achterhalen.

Na veertien jaar voorbereiding begint Duitsland op 1 januari ook met de invoering van een elektronisch patiëntendossier. Hiermee moeten de medische gegevens van alle zeventig miljoen bij de ziekenfondsen aangesloten patiënten in één groot systeem verbonden worden met de 200.000 artsen, therapeuten en ziekenhuizen.

Deelname aan het systeem is voor patiënten vrijwillig, artsen en instellingen moeten er vanaf 1 juli volgend jaar wel aan meedoen. Patiënten kunnen – als het systeem eenmaal klaar is – zelf bepalen welke artsen en instellingen wel, en welke niet inzage krijgen in de verschillende medische gegevens.

De privacy-ombudsman van de regering heeft sterke bedenkingen tegen het elektronisch patiëntendossier, volgens hem is het zelfs in strijd zijn met Europees recht. Maar in het privacy-gevoelige Duitsland is het verzet verder opvallend beperkt – en tot nu toe duidelijk geringer dan het in Nederland was toen het elektronisch patiëntendossier daar op de politieke agenda stond.

Spanje registreert vaccinatieweigeraars Spanje is van plan mensen die weigeren een coronavaccin te nemen te registreren. Dat zei de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa maandag in een interview met televisiezender La Sexta. Het register zal gedeeld worden met andere Europese landen, maar niet publiekelijk toegankelijk zijn. De minister benadrukte dat de inenting vrijwillig is en zei dat vaccinweigeraars van andere vaccinaties eveneens geregistreerd worden. Illa hoopt op een hoge vaccinatiegraad en onderstreepte dat „de manier om het virus te verslaan is om ons allemaal te vaccineren”. Zondag is Spanje begon met het inenten tegen Covid-19. Eind februari wil het land 2,5 miljoen van de 47 miljoen inwoners gevaccineerd hebben. Het aantal Spaanse coronadoden passeerde maandag de 50.000. Daarmee is het een van de zwaarst getroffen landen ter wereld.

Bezorgdheid in Frankrijk over onderscheid wel- en niet-gevaccineerden Frankrijk gaat vanaf 4 januari een elektronische database aanmaken waarin wordt bijgehouden wie het Covid-19-vaccin heeft gekregen. Dit bestand, genaamd SI Vaccin Covid, moet de gezondheidsdiensten helpen bij het identificeren en opvolgen van personen die in aanmerking komen voor het vaccin. Het vaccineren is in Frankrijk zondag begonnen, in eerste instantie in de rusthuizen. Het identificeren van personen die in aanmerking komen voor het vaccin gebeurt initieel op basis van de gegevens van de ziekteverzekering. Het bestand kan in principe alleen worden geraadpleegd door de gezondheidsdiensten. Als andere diensten de gegevens willen inkijken zullen deze anoniem worden gemaakt. Ook in Frankrijk is er bezorgdheid over de privacy en de mogelijkheid dat niet-gevaccineerde personen anders zullen worden behandeld. Een eerder wetsontwerp bevatte een zinnetje dat de premier de mogelijkheid gaf om de verplaatsingen van personen, of hun toegang tot openbaar vervoer of publieke ruimtes, te koppelen aan het vaccin. Na protest van de oppositie is het wetsontwerp voorlopig ingetrokken.

In Hongarije alleen gevaccineerd naar voetbalwedstrijden Hongarije is niet alleen als eerste in de EU begonnen met vaccineren tegen Covid-19, het land is ook early adopter van het sociaal scheiden van wel en niet-ingeënten. Met een digitaal vaccinatiepaspoort moeten Hongaren binnenkort bewijzen dat ze hun coronaprikken hebben gehad. Wie dat niet doet, kan worden geweigerd bij concerten of voetbalwedstrijden, maar ook door kappers en in vliegtuigmaatschappijen. „Wij lopen voorop”, kondigde Bálint Szabó, de adjunct-directeur van het in november opgerichte landelijke zorginstituut, vorige week aan. In een interview met de pro-regeringskrant Magyar Nemzet noemde hij reizen, kappers en commercieel vermaak als voorbeelden. Onduidelijk is of ook overheidsdiensten, openbaar vervoer of werkgevers ongevaccineerde burgers mogen weren. Zorgen over privacy wuifde Szabó weg. Commerciële partijen krijgen geen rechtstreekse toegang tot medische informatie. Wel moet elke Hongaar een overheids-app op diens smartphone downloaden. Op basis van persoonlijke informatie uit het elektronisch patiëntendossier genereert die een QR-code die toegang tot evenementen kan garanderen. Ook een recente negatieve test of het bewijs dat iemand al corona heeft gehad, zouden voldoende zijn om weer uit te kunnen gaan. Niet alleen wat betreft het vaccinatiepaspoort loopt Hongarije voor de Europese troepen uit. Naast het Pfizer-vaccin waarmee sinds zaterdag zorgpersoneel wordt ingeënt, arriveerden deze week zesduizend doses van het Russische Sputnik V-vaccin in Hongarije.