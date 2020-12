Drukke nacht voor Betuwse brandweer: ‘Oudjaar-vandalisme’

In de nacht van maandag op dinsdag hebben vijf branden gewoed in dorpen in de Betuwe, waar een ondergrondse vuilniscontainer uitbrandde, net als een meubel, een stapel autobanden en een caravan. Zeker vier van de vijf branden zijn aangestoken, zo bevestigen de brandweer en politie na berichtgeving van Omroep Gelderland. De branden hebben gewoed in Poederoijen, Brakel, Waardenburg, Varik en Tuil.

De ondergrondse container, stapel banden, het meubel en de caravan zijn bewust in brand gestoken, aldus de brandweer. De politie spreekt van „kleine branden”, waartussen geen verband is. Daarvoor zijn ze te ver uit elkaar aangestoken. Volgens de politie is het aantal gemelde incidenten in de regio Bommelerwaard in lijn met eerdere jaren, toen er ook geregeld branden werden gesticht rond de jaarwisseling.

Volgens de politie is één verdachte aangehouden, een vijftienjarige jongen die een pallet op het al aangestoken vuur gooide. „Vaak zijn betrokkenen al vertrokken op het moment dat we aankomen. Een heterdaadje zit er niet bij”, zegt een woordvoerder. „Omstanders zeggen dat ze er niks mee te maken hebben en alleen staan te kijken.”

De brandweer typeert het in brand steken als „oudjaar-vandalisme”. Dit fenomeen is overigens ook in andere gemeenten aan de orde. Dit weekend werd er een noodverordening afgekondigd in de Brabantse plaats Veen, en ook is het al langer onrustig in onder meer Staphorst en Urk.