De AEX staat nu weer net zo hoog als vóór corona

Terwijl Covid-19 de wereld nog steeds in rouw dompelt en lockdowns het leven in veel landen hebben platgelegd, bereikte de Amsterdamse beurs een nieuw hoogtepunt. Index AEX was dinsdag terug op het niveau van voor de coronacrisis. Ook de andere Europese beurzen kenden een goede dag.

Beleggers zijn optimistisch over het het vaccinatieprogramma in Europa, het handelsakkoord van het Verenigd Koninkrijk en de EU, gesloten op kerstavond, en het langverwachte coronasteunpakket in de VS.

De AEX stond dinsdag 10.30 uur op 633,12 punten. Zo hoog had de index niet meer gestaan sinds de dotcombubbel in februari 2001. De index sloot op 629,14 punten. Rond 2000 stond de AEX nog rond 700 punten. Op 16 maart dit jaar bereikte de index een dieptepunt, 389,60 punten.

Drie factoren hebben bijgedragen aan het herstel van de beurzen de afgelopen maanden, zeggen analisten. Dat zijn de grote steunprogramma’s van overheden en de centrale banken; de digitalisering van vele aspecten van het leven, van onlinewinkelen tot videoconferencing en, in het verlengde van lockdowns en thuiswerken, de populariteit van beleggen onder particulieren. Wie gedwongen thuis zat en (met name in de VS) niet kon gokken op sportwedstrijden, ging speculeren via online beleggingsclubs als RobinHood.com.

„De monetaire politiek van de centrale banken heeft de koersen opgedreven”, zegt beursanalist Nico Inberg van De Aandeelhouder.nl. „Zij hebben er alles aan gedaan om de financiële gaten te dichten. Tijdens de crisis hebben ze op grote schaal obligaties opgekocht. Overheden in onder meer Japan en Zwitserland hebben ook aandelen gekocht.”

AEX steeds meer technologiebeurs

„De crisis heeft de digitalisering in veel sectoren vijf jaar versneld”, zegt de analist. Daarvan profiteerden onder meer Euronext in Amsterdam en de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. „De AEX is steeds meer een technologie-index geworden, veel meer dan de Duitse en Belgische indices.” Bedrijven als chipmachinefabrikant ASML, chiptoeleverancier ASMI, techinvesteerder Prosus, onlinebetaaldienst Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zijn belangrijke noteringen, naast de twee grote vertegenwoordigers van de ‘oude’ economie, Shell en Unilever. Met 16,23 procent heeft ASML het meeste gewicht in de AEX. Vooral dankzij de techbedrijven presteerde de AEX ook beter dan de brede Europese index Stoxx 600. Ook PostNL dat zich definitief omvormde van postbedrijf in pakketbedrijf, en Philips dat veel beademingsapparatuur verkocht, droegen bij aan een hoge AEX.

De economische schade die de pandemie bijvoorbeeld in de horeca veroorzaakte, vind je nauwelijks terug in de index. Alleen groothandel Sligro en bierbrouwerij Heineken hebben direct last van de horecasluiting. Heineken verkoopt nog wel bier via de supermarkten. De vraag is wat de AEX in 2021 gaat doen. Als de centrale banken hun steunprogramma’s afbouwen, stijgt de rente. Dan moeten vooral de technologiebedrijven laten zien dat hun succes blijvend is.