Britse coronavariant duikt ook op in VS

De Britse variant van het coronavirus is voor het eerst ook vastgesteld in de Verenigde Staten. Het gemuteerde en hoogstwaarschijnlijk veel besmettelijkere virustype is aangetroffen bij een man uit de staat Colorado die niet recentelijk heeft gereisd.

Gouverneur Jared Polis kondigde de ontdekking aan op Twitter: „Vandaag ontdekten we Colorado’s eerste geval van de Covid-19-variant B.1.1.7, dezelfde variant die ontdekt was in het Verenigd Koninkrijk.” De man zit in isolatie en er is nog niet vastgesteld of hij nauw contact heeft gehad met andere mensen sinds hij besmet is geraakt.

GovofCO Governor Jared Polis Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK. The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. https://t.co/fjyq7QhzBi 29 december 2020 @ 21:25 Volgen

De mutatie lijkt mensen niet zieker te maken of dodelijker te zijn, maar kan zich wel veel sneller verspreiden. Daarom stelde Nederland anderhalve week geleden een inmiddels weer opgeheven algeheel vliegverbod in voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Andere landen volgden snel.

In Nederland zijn tot nu toe elf gevallen van de Britse variant bekend. Ook in veel andere Europese landen en in landen buiten Europa is de Britse variant inmiddels vastgesteld.

Dinsdag maakte het ministerie van Volksgezondheid van de Duitse deelstaat Nedersaksen bekend dat de mutatie van het virus al sinds november in Duitsland rondwaart.