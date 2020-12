De Skoda Octavia: boterzacht door de zes versnellingen

Akkoord, de mens wordt óók langer. En ruimte was altijd Skoda’s handelsmerk. Ik open de enorme kofferklep en zijn overweldigende laadbuik slokt verhuisdoos na verhuisdoos op. Maar hallo, bijna vier meter zeventig voor een vertegenwoordigershatchback met de techniek van een Golf.

Hadden we niet al een grote Skoda, de Superb? Waarom moest de Octavia, formeel zijn kleinere broer, het Versailles van de Vinexwijken worden? Het idee achter elke modellenhiërachie was toch dat je de gang naar de top van de voedselpiramide stimuleerde door de ambitieuze koper in de lagere echelons bepaalde geneugten te onthouden? Juist rantsoenering voedt de zucht naar meer en groter. Hier piekt het paradijs voor zijn beurt. De Octavia heeft alles, ruimte én luxe. Het standaard al hoge voorzieningenniveau laat zich via de optielijst completeren met alle goodies van de bovenbouw, tot head-up displays en elektrisch verstelbare stoelen aan toe.

Die royal treat heeft onverwachte gevolgen, ook minder leuke. De ventilatie heeft zonder krachtige luchtsteun van de airco moeite met het riante interieurvolume. De achterruiten blijven deels beslagen en de achterruitverwarming moet op vochtige novemberdagen op herhaling om het glas droog te stoken. Waar tegenover staat dat de 1.5 TSI-motor uitzonderlijk zuinig is. Laat de airco zich vooral de blaren blazen, het kan toch niet op. Op een Drentse binnenroute kom ik over 44 kilometer tot 4,6 liter op 100 kilometer, bijna 1 op 22. Ik zou maar oppassen als ik Skoda was. Straks koopt de salesman van zijn spaarwinst een Mercedes.

Onder curatele

Voor dat privilege moet je wel je privacy inleveren. Je staat permanent onder curatele van de spaarpolitie. De auto houdt je pedaalgebruik en schakelgedrag met gekmakende nauwlettendheid in de gaten. De boordcomputer ziet geen begin van nonchalance door de vingers. „Eco-tip: bij het remmen pas onder 1.300 toeren per minuut ontkoppelen.” Of: „Eco-tip: het schakeladvies opvolgen, alstublieft.” Want dan wil hij weer dat je van vier naar zes gaat.

Een alziend oog in hem luidt continu de noodklok. Ook met de navigatie uit ziet hij snelheidsborden en rotondes naderen. Daar waarschuwt hij voor met een alarmsymbool en de begeleidende instructie Voet Van Het Gaspedaal. Knap hoor, maar het voelt vreemd onvrij. In het echte Versailles ben jij de baas, hier heersen elektronische lakeien. Hij doet aan Diederik Gommers denken. Hij heeft voortdurend zo vreugdeloos gelijk dat de boodschap zich tegen de bode keert. Hoewel Octavia-rijders gewend zijn in de pas te lopen, vraag je je toch af hoelang hun zin voor eigenwaarde de bemoeizucht trekt.

Even knetterirritant als bij alle andere VW-achtigen is de baanwisselverklikker. Die laat zich gelukkig makkelijk uitschakelen met een knopje rechts op het stuur, dat toegang biedt tot het overzicht met alle veiligheidsfuncties op het digitale dashboard. Daar laten zich met enig scrollen en klikken alle irritatiebronnen het zwijgen opleggen. Helaas heeft de Octavia ook het nieuwe touchscreen van de Golf, inclusief de onhandelbare touch-volumebalk onder het scherm. Skoda verzacht de pijn met analoge vluchtroutes voor klimaatregeling, blower en achterruitverwarming, parkeerinstellingen en ‘rijprofielkeuzes’ in de smaken eco, normal, sport en individual, viermaal pretentieuze onzin. Gewoon in eco zetten en tevreden zijn.

Het kan. De auto zelf, als vervoermiddel, is geweldig. Doodstil en comfortabel. Veert boomervriendelijk, stuurt licht maar trefzeker. De bak glijdt boterzacht door de zes versnellingen. Hij is nadrukkelijk niet sportief. Snelle rotonderondes op nat wegdek vindt hij onplezierig. Kalm voortrollen, dat is zijn ding. Mijn zegen heeft hij. Ik juich elke coup tegen de scheurcultuur van harte toe.

Wel doet hij trendy en dat lukt bij Skoda nooit zo goed. Frivool bedoelde designdetails steken bij de oersolide zwarte interieurplastics af als modesieraden bij een confectiepak. De deurgrepen zijn opgenomen in een hinderlijk reflecterende chroomlijst, in de stijl van een kachelpook, waarvan de grepen denkelijk de haken voorstellen. Op het tweespaaks stuur, half zwevend, verchroomde scrollwieltjes voor de bedieningsmenu’s, à la Bentley met een deftig ruitraster. Net op tijd herinnerden de designprinsjes zich Skoda’s credo simply clever; eindelijk is bij Skoda de draadloze telefoonoplader net zo toegankelijk als bij Kia en Hyundai.

Met zoveel ruimte en dit afwerkingsniveau vraag je je nogmaals af waarom je nog de duurdere Superb zou aanschaffen. De goedkoopste Octavia biedt voor 27 mille onverslaanbaar veel waar voor zijn geld. Doe die maar. Met drie cilinders valt te leven en het uitgeklede Gommers-pakket is een bindende aanbeveling.