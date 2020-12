Bangladesh verplaatst Rohingya-vluchtelingen naar afgelegen eiland

Bangladesh is deze dinsdag gestart met het verplaatsen van een groep van ruim 1.800 Rohingya-vluchtelingen naar een eiland in de Golf van Bengalen. Dat meldt persbureau Reuters dinsdagochtend. Volgens hulporganisaties is het eiland Bhasan Char gevaarlijk wegens kans op overstromingen, maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh Abdul Momen is het eiland „volkomen veilig”. De Verenigde Naties zijn niet betrokken bij de verplaatsing die wordt uitgevoerd met zeven schepen, maar eisen dat de regering niemand dwingt om te worden verplaatst.

Een eerste groep van ruim 1.600 Rohingya, leden van een moslimminderheid die uit buurland Myanmar zijn gevlucht, zijn eerder deze maand uit gebrekkige vluchtelingenkampen bij de grens met Myanmar verplaatst naar Bhasan Char. Op dat eiland op zo’n zestig kilometer van het vasteland en zo’n zes kilometer van het nabijgelegen eiland Sandwip zijn eerder waterkeringen en onderkomens aangelegd, al is onduidelijk wat de staat daarvan is omdat inspecteurs geen toegang krijgen tot het eiland. Volgens Reuters gaat het om een dijk van twaalf kilometer en huisvesting voor in totaal zo’n 100.000 mensen. Het gebied voor de kust van Bangladesh staat bekend om zijn vele stormen.

De Rohingya zijn in het najaar van 2017 gevlucht voor het geweld van het Birmese leger in de deelstaat Rakhine. Naar schatting 270.000 van hen vluchtten naar Bangladesh, dat in 2018 een poging deed om een deel van de mensen te laten terugkeren. Dat mislukte aangezien veel Rohingya zich onvoldoende beschermd en erkend voelden om terug te gaan - de VN kreeg geen toegang tot het gebied. Sindsdien leeft de moslimminderheid in overvolle kampen in Bangladesh.

