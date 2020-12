Aantal positieve coronatests daalt afgelopen week, maar niemand juicht

Twee weken duurt de volledige lockdown die premier Mark Rutte vanuit het Torentje aankondigde nu, maar of die werkt weten we nog niet. Want ja, het aantal positieve tests daalde afgelopen week blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. 67.388 waren het er afgelopen week, 18 procent minder dan de week ervoor. Dat zóu het effect van de lockdown kunnen zijn. Maar er werd 15 procent minder getest. Waarschijnlijk waren mensen met klachten minder geneigd zich te laten testen tijdens de Kerstdagen. Dat effect is normaal gesproken ook in het weekend te zien: mensen wachten dan liever sneller een paar daagjes af en maken pas op maandag een afspraak. Het RIVM vreest dat daar afgelopen week ook sprake van was; mogelijk volgt er de komende dagen alsnog een piekje van uitgestelde tests.

Lichtpuntjes

Toch zijn er wel lichtpuntjes te zien: het percentage tests daalde voor het eerst in weken, van 13,7 procent naar 13,0. Onder tieners, waarbij de afgelopen weken relatief de meeste positieve tests werden afgenomen, dalen de bevestigde besmettingen het hardst. Mogelijk is dat het effect van het sluiten van de scholen. Onder andere leeftijdsgroepen gaat de daling minder hard, bij 70-plussers was nauwelijks een afname te zien.

Het aantal ziekenhuisopnames, dat doorgaans wordt gezien als de beste graadmeter voor de stand van de epidemie, steeg door – maar wel minder hard dan vorige week. Deze week waren er ruim 1.800 nieuwe opnames, zo’n 8 procent meer dan de week ervoor. Vorige week steeg het aantal opnames nog met zo’n 16 procent. Het aantal nieuwe IC-opnames bleef nagenoeg gelijk, afgelopen week waren het er 300. Vorige week was er nog een stijging van ongeveer 25 procent.

Maar ook als die afvlakkende groei het gevolg is van de lockdown, blijft onzeker of de piek van de tweede golf snel wordt bereikt. Het kabinet en het RIVM maakten zich grote zorgen over de Kerstdagen, omdat mensen elkaar meer zouden opzoeken en dat het aantal besmettingen kan opstuwen. Het effect van die dagen is nog niet duidelijk – het duurt doorgaans een dag of zes voor mensen klachten krijgen en naar de teststraat gaan. De vrees bestaat dat Oud en Nieuw het aantal besmettingen een nieuwe impuls kunnen geven. Het RIVM roept mensen dan ook nadrukkelijk op om zich aan de regels te houden tijdens de jaarwisseling.

Druk op ziekenhuizen

Dat is met name ingegeven door grote zorgen over de druk op de ziekenhuizen. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, liggen sommige ziekenhuizen zo vol dat de afdeling Spoedeisende Hulp wordt gesloten of er een opnamestop wordt afgekondigd omdat het ziekenhuis geen capaciteit meer heeft voor nieuwe patiënten. „Dat is in een normale situatie hoogst uitzonderlijk, nu komt het elke dag wel een keer voor, bij ziekenhuizen door het hele land”, aldus Kuipers maandag in een toelichting op de ziekenhuiscijfers. „Het is op dit moment zoeken naar het laatste bed en ondertussen snel opschalen.”

Druppel op gloeiende plaat

Defensie bekijkt nu de mogelijkheid om bij te springen. Die hulp is welkom, stelt Kuipers, maar hij heeft daar niet al te hoge verwachtingen van. „Het aantal mensen dat zij hebben dat medisch geschoold is, is beperkt. Het gaat dan om tientallen, in elk geval niet om honderden. Dat is een druppel op een gloeiende plaat.” Ook het overplaatsen van IC-patiënten naar Duitsland is beperkt: er liggen nu tien patiënten. Ook in Duitsland begint de druk op de zorg toe te nemen, aldus Kuipers. „We kunnen per dag één, twee, hooguit drie patiënten naar Duitsland verplaatsen.”

Kuipers verwacht op zijn vroegst begin volgende week een effect van de lockdown in de ziekenhuizen te zien. Inmiddels liggen er meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan tijdens piek van begin november. „De komende week moet het echt rap verder naar beneden gaan.”