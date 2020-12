Verdachte Nashville omgekomen bij de bomexplosie

De 63-jarige verdachte van de bomexplosie vrijdag in de Amerikaanse stad Nashville is omgekomen bij de ontploffing. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de menselijke resten die zijn gevonden op de plek waar de camper ontplofte van de verdachte Anthony Q. Warner zijn.

„We zijn tot de conclusie gekomen dat Antony Warner de bom heeft geplaatst. Hij was aanwezig toen de bom afging en kwam toen om”, zei openbaar aanklager Don Cochran volgens Reuters op een persconferentie.

De pleger kondigde de explosie vrijdagochtend van te voren aan, maar de onderzoekers kunnen nog niks zeggen over zijn motief om zichzelf op te blazen. Hij lijkt alleen te hebben gehandeld.

Forse schade aan gebouw AT&T

Een van de theorieën die rondgaat is dat het nabijgelegen gebouw van provider AT&T het doelwit was. Dat raakte flink beschadigd en daardoor kampten grote delen van Tennessee en de aangrenzende staten Kentucky en Alabama zaterdag met telefoon- en communicatiestoringen.

Er zijn honderden tips binnengekomen over de explosie. Zaterdag doorzochten agenten de woning van Warner en het vastgoedkantoor waar hij al jarenlang eens per maand computeronderhoud voor deed. Enkele weken geleden had hij het bedrijf zonder opgaaf van redenen per email laten weten niet langer voor hen te blijven werken. Warner was volgens AP voor zijn daad niet bekend bij de politie.

Bij de explosie vrijdagochtend in het centrum van de stad raakten zeker drie mensen gewond en werden meer dan veertig gebouwen beschadigd. Burgemeester John Coooper riep daarop de noodtoestand uit en stelde een avondklok in, die nog zeker tot en met de nacht van zondag op maandag lokale tijd van kracht is.