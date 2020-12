Tientallen graven op Frans kerkhof beklad met hakenkruizen

Tientallen graven op een begraafplaats in het Franse Fontainebleau zijn beklad met hakenkruizen. Dat schrijft de burgemeester van de plaats, iets ten zuiden van Parijs, Frédéric Valletoux maandag op sociale media. Zeker 67 grafstenen op het centrale gedeelte van het kerkhof zouden beklad zijn met swastika’s in roze en grijze verf. Het Joodse gedeelte ernaast zou intact zijn gebleven, schrijven Franse media.

Over de dader of daders en een motief is nog niks bekend. De politie is een onderzoek begonnen naar het incident. Raadslid van Fontainebleau Cédric Thoma stelde dat er „geen woorden zijn om de antisemitische gruwel en ontheiligingen van de begraafplaats, een paar dagen na Kerst, te omschrijven”.

Antisemitisme

Burgemeester Valletoux publiceerde op Twitter een reeks foto’s van de bekladdingen. „Ik ben verontwaardigd en walg van de ontdekking van heel veel graven die door hakenkruizen zijn geschonden”, aldus Valletoux. Hij spreekt over „verachtelijke en walgelijke daden” en zegt aangifte te doen.

Het aantal antisemitische incidenten groeit al een aantal jaar op rij in Frankrijk. In 2019 werden 687 antisemitische incidenten vastgelegd, tegenover 541 het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van de Franse overheid. Het gaat zowel om bedreigingen als echte daden, zoals het beschadigen van eigendom of het gebruiken van fysiek geweld. Frankrijk registreert ook cijfers van incidenten specifiek gericht aan christenen en moslims: dat waren er in 2019 respectievelijk 1052 en 154.

Lees ook dit interview met de Franse politicoloog Nonna Mayer: ‘Het antisemitisme is niet terug, het was nooit weg’