Thuisblijven kan een dakloze niet

Het klinkt larmoyant maar toen ik gistermorgen weer de deur van mijn eigen huis opende, voelde ik me gezegend. Ik had net anderhalf uur door de kou gelopen met Goran (44). Hij had in de Maassilo geslapen, een voormalige graansilo in Rotterdam die in normale tijden wordt gebruikt als feestlocatie. Daklozen mogen daar in coronatijd tot 19 januari overnachten, in grote slaapzalen met vijftig bedden. Oók, dat is nieuw, als het niet vriest. Dit is de wereld waarin, ook tijdens deze lockdown, thuisblijven niet kan.

De coronatijd biedt voordelen. Onder de brug of het viaduct slapen hoeft nu niet, dankzij de Maassilo. Nadelen zijn er ook. Toegang tot opvanglocaties is beperkt, met strenge ‘tijdslots’. De bibliotheek is sowieso dicht. Kranten kan Goran nu even niet lezen. En meer nog dan anders is er ‘besmettingsangst’. Terwijl er juist opvallend weinig daklozen besmet zijn met het virus. Het zijn eenlingen die niet op plekken komen waar je het oploopt: winkels, werk, sportclub, thuis…

Om acht uur in de ochtend moet de Maassilo leeg zijn. Goran is al met het eerste busje vertrokken. Iets over zevenen wordt hij onderaan de Erasmusbrug gedropt. Weggedoken in zijn leren jas wacht hij in het donker. Samen lopen we naar De Ontmoeting. Als hij daar om acht uur voor de deur staat, kan hij om negen uur terecht voor een douche, koffie en een tosti. Een uurtje kan hij er blijven. Dan mogen ánderen. Meer dan zes daklozen binnen is in coronatijd onverantwoord.

Als dakloze moet je weten waar je waarvoor wanneer terechtkunt. Terwijl wij zoveel mogelijk moeten thuisblijven, moeten zij zich steeds verplaatsen, op zoek naar warmte en eten.

Ik ontmoette Goran, die in Bosnië geboren werd, een dag eerder in de Pauluskerk. Daar zat hij samen met Zotan (33) uit Hongarije en een schuchtere Roemeense jongen (28) de rijst met kip te eten die ze hadden opgehaald bij ‘De zusters van Moeder Teresa’. Ook dat moet je weten – dat daar de zusters een warme maaltijd koken en uitdelen, in witte plastic bakjes met een stuk brood.

De Rotterdamse daklozen zijn een bonte stoet op drift geraakte mannen. Oost-Europeanen die hun werk en daarmee ook hun slaapplek zijn kwijtgeraakt. Veel van hen met stemmen in het hoofd of een drankverslaving. Uitgeprocedeerde asielzoekers. Sommigen zijn niet aanspreekbaar. Anderen, zoals Goran, welbespraakt. Ze leven op het randje van de maatschappij.

Mensen denken dat het je eigen schuld is als je dakloos bent, zegt Goran, die door een uit de hand gelopen conflict met zijn werkgever zijn baan en toen ook zijn huis verloor. Hij leeft nu drieënhalf jaar op straat. Mensen beseffen niet dat als het even tegenzit, het snel kan gaan. Hij bedoelt: om in het systeem te passen, moet je ook een beetje geluk hebben.

