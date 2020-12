‘Soms vraag ik mezelf: waarom doe ik dit?’

in

‘Vier jaar geleden werkte ik in de IT en stroomde het geld binnen. Maar terwijl ik achter mijn computer zat en naar buiten keek, dacht ik: daar wil ik eigenlijk zijn. Ik had een leuke bankrekening, maar kwam moe en onvoldaan thuis. Ik stelde mezelf steeds vaker de vraag: kies ik voor dat geld, of volg ik mijn hart?

„Het werd dat laatste. In 2017 heb ik mijn baan opgezegd en ben ik na een tijdje in de zorg begonnen. Ik werk nu 22 uur per week als begeleider van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het werk is elke dag anders en dat vind ik heerlijk. Ik ben nu veel meer in beweging en voel me van betekenis.

„Twee jaar geleden richtte ik daarnaast mijn eigen bedrijf op: Naturefullness. Twee keer per week ga ik met een groep volwassenen de natuur in om ‘buiten te spelen’. We doen bijvoorbeeld tikkertje, springen over takken of doen andere actieve spelletjes. Ik wil mensen op deze manier op een laagdrempelige manier in beweging krijgen en het plezier van spelen laten ervaren. Het helpt ze hun hoofd even leeg te maken in dit drukke bestaan. We eindigen de training altijd met een ontspanningsoefening, bijvoorbeeld een meditatie.

„Mijn baan in de zorg is genoeg om de vaste lasten te betalen. Alles wat ik extra verdien, is leuk meegenomen. Sinds coronatijd zijn er maanden dat ik geen winst maak met mijn eigen bedrijf. Ik stel mezelf weleens de vraag: waarom doe ik dit eigenlijk? Het antwoord is: ik doe het ook voor mezelf. Ik haal hier voldoening uit. En of ik dan twee of tien klanten heb, maakt me eigenlijk niet zoveel uit.”

uit

‘Ik ben niet heel bewust bezig met wat er maandelijks uit gaat. Het belangrijkste is dat er genoeg op mijn rekening staat om van te leven. Een paar momenten in het jaar kijk ik wel opnieuw naar mijn vaste lasten: kunnen de energierekening en de zorgverzekering voordeliger?

„Bij grote uitgaven doe ik onderzoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor een goede spijkerbroek betaal ik graag een paar tientjes extra. Als ik een nieuwe koelkast koop, ga ik op internet na wat de beste koop is. Over de keuze bij dat soort grote uitgaven slaap ik wel een nachtje.

„Toen ik mijn IT-baan opzegde, heb ik financieel wat concessies moeten doen. Voorheen reisde ik naar Indonesië of de Filippijnen, vorig jaar werd het een groepsreis in de Alpen. Ik woon in een huurhuis. Als ik mijn vorige baan vijf jaar langer had aangehouden, had ik nu kunnen kopen.

„Door het ondernemen ben ik anders naar geld gaan kijken. Bij een vaste baan krijg je elke maand geld op je rekening en kun je daar van leven. Maar toen ik na de eerste training met Naturefullness van klanten een fysiek tientje voor de les in mijn handen gedrukt kreeg, besefte ik voor het eerst: wauw, ik doe nu iets wat ik gaaf vind en krijg er daadwerkelijk geld voor.”

Inkomen: gemiddeld 1500-1700 euro netto (vaste baan: 1500 euro, onderneming: 0-200 euro) Vaste lasten: huur (460 euro), gas/water/licht (74 euro), televisie/internet/telefoon (65 euro), verzekeringen (140 euro), boodschappen (190 euro), auto (80 euro), krant (15 euro). Sparen: 100 euro. Laatste grote aankoop: deelname singlereis (334 euro)

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven