Schip met achtbaan moet cruisesector redden

Een varende achtbaan passeerde maandag de Straat van Gibraltar, op doorreis naar Barcelona. Vorige week was de attractie, net afkomstig van de werf in Finland, nog in de haven van Rotterdam. Na Barcelona vertrekt de ‘Ultimate Sea Coaster’ naar zijn thuishaven Port Canaveral in Florida, om daar volgend jaar zijn eerste reis met passagiers te gaan maken.

De achtbaan bevindt zich aan boord van de Mardi Gras, het nieuwe cruiseschip van de Amerikaanse rederij Carnival. De mondiale marktleider in cruises liet in Finland voor 950 miljoen dollar (778 miljoen euro) een schip bouwen dat anderhalf keer zo groot is als zijn op-een-na-grootste cruiseschip. De Mardi Gras kan 6.500 passagiers huisvesten, weegt 180.000 ton en heeft twee theaters, vijf zwembaden en een bierbrouwerij. De achtbaan is overigens elektrisch. Gasten aan het zwembad of elders aan boord hebben zo geen last van ratelend rollercoastergeluid.

Op 24 april staat de maiden trip van de Mardi Gras gepland: een zevendaagse reis door de Caraïben. Tot april 2023 staan al trips gepland voor prijzen vanaf pakweg 600 dollar (ruim 490 euro) per persoon. Maar de afvaart in april lijkt vooral een wensdroom van Carnival. Voordat de Mardi Gras kan afvaren moeten namelijk nog allerlei reisbeperkingen voor cruiseschepen worden opgeheven, het schip ‘Covid-veilig’ worden bevonden, de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC toestemming geven en meer.

Rederijen zagen koersen halveren

Het afgelopen voorjaar bleken cruiseschepen grote haarden van Covid-19-besmettingen. Carnivals Diamond Princess was het eerste cruiseschip dat te maken kreeg met een grote uitbraak aan boord. Meer dan zevenhonderd passagiers raakten besmet, veertien overleden. Het schip lag in februari een maand in quarantaine in de haven van het Japanse Yokohama.

De coronacrisis heeft de sector hard geraakt. Cruises vormden een snelgroeiende vorm van toerisme. In 2019 maakten wereldwijd 30 miljoen mensen een cruise, voor 2020 werden 32 miljoen toeristen verwacht. In plaats daarvan werd dit jaar driekwart van de trips geschrapt.

De grootste reders – Carnival, Royal Caribbean en Norwegian – zagen het afgelopen jaar hun beurskoersen halveren. TUI Group, een grote Europese aanbieder van cruisereizen, is naarstig op zoek naar een partner voor zijn Britse tak Marella Cruises. Virgin Voyages en andere nieuwkomers hebben de lancering van hun cruisetak uitgesteld tot ver in 2021. Volgens persbureau Bloomberg wachten nog zeker tien schepen die kort geleden zijn opgeleverd of binnenkort klaar zijn op een eerste reis. In totaal 3,8 miljard dollar ligt nog voor anker, wachtend op de eerste reis met passagiers.

Nu veel landen zijn begonnen met vaccineren hopen de reders hun activiteiten weer op te pakken. Cruiseschepen, zo benaderen de reders, zijn veilige ‘bubbels’ waarin alle passagiers en bemanningsleden vooraf zijn getest op Covid-19. Daarbij vergeten ze even dat passagiers die een excursie maken aan wal weer besmet kunnen raken.

De coronacrisis is niet het enige probleem van de sector. Cruiseschepen liggen onder vuur vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen . De Mardi Gras vaart niet op diesel, maar op vloeibaar aardgas (lng). Lng zorgt voor minder uitstoot van kwalijke gassen. De reder, wiens omzet dit jaar halveerde tot 8,4 miljard euro, heeft 25 schepen in de vaart.

