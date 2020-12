Rustige nacht in Veen na noodverordening

De nacht van zondag op maandag is in de Brabantse plaats Veen rustig verlopen nadat daar door een reeks autobranden een noodverordening was afgekondigd. De maatregel heeft effect gehad, aldus regionale media deze maandagochtend.

Omroep Brabant schrijft dat de politie zondagavond jongeren op straat aansprak en wegstuurde bij een kruising in een wijk waar in de drie voorgaande nachten overlast was. Er geldt een verbod op groepen groter dan twee personen. Ook werd automobilisten, vooral mensen van buiten het dorp, de toegang tot het centrum ontzegd. De noodverordening is van kracht tot en met 2 januari om middernacht. Op overtreding van de regels staat een maximale geldboete van ruim 4.000 euro, of een gevangenisstraf tot drie maanden.

Jongeren staken afgelopen dagen veel vuurwerk af in Veen, ondanks het landelijk geldende vuurwerkverbod. Ook staken ze auto’s in brand. Het is vaker voorgekomen dat het rond de jaarwisseling onrustig is in het dorp. In het verleden leidde dat al tot ruzies en rellen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden politie en brandweer die op de branden waren afgekomen, bekogeld met vuurwerk.

Burgemeester Lichtenberg van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, had in het weekend jongeren al gewaarschuwd zich rustig te houden in de aanloop naar Oud en Nieuw, maar daaraan werd geen gehoor gegeven. De noodverordening is wat hem betreft nodig „om verdere escalatie te voorkomen”. Een woordvoerder van de gemeente zegt deze maandagochtend tegen persbureau ANP dat er daarna een „rustige sfeer in het dorp” was.