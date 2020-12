In Ik kom van ver maar blijf niet lang keert Gus Jenssen terug naar zijn geboorteplaats: een onooglijk oord dat hij ooit met alle jeugdige branie voorgoed achter zich liet, vastbesloten een gevierd muzikant te worden. Hij faalde en zag bovendien zijn relatie stuklopen. Eenmaal ‘thuis’ wordt deze Gus geconfronteerd met een onveranderde, verstikkende stilstand en een nieuwe generatie jonge rockmuzikanten die met eenzelfde ambitie de toekomst in de ogen kijkt.

Tekenaar Ward Zwart en scenarist Enzo Smits schotelen ons een entourage voor waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt. Pagina’s lang wordt er verveeld, geworsteld en gedroomd. De stiltes duren eindeloos. Het lijkt niets, maar zegt alles: deze jongens zijn geen kinderen meer, ze hebben het idee dat het leven zich elders afspeelt. Daarom kijken ze op naar een figuur als Gus, een muzikant die het tenminste heeft geprobeerd – en dus ergens geslaagd is.

Filmische beelden

Zwart zet zijn filmische pagina’s op in ruwe maar sprekende potlood- en houtskooltekeningen. Tussen alle strepen, in volgearceerde pagina’s, ontwaart de lezer ineens een betekenisvolle blik, een handgebaar, een figuur die eruit springt. Het zijn deze spaarzame filmische beelden die het verhaal elan geven. Verwijzingen naar bands als Sonic Youth en Slint zorgen voor een perfecte muzikale omlijsting.

Diepgaande gesprekken zijn er niet, het komt zelden verder dan plaagstootjes en terloopse opmerkingen. Als de jongens horen dat uitgerekend hun gymleraar („die lullevod, die papzak”) ooit de beste skater van het dorp was, dan zien ze onmiddellijk het grotere verband: „Dit is wat er gebeurt als je hier blijft hangen.” „Dit dorp fucked you, Johan.” „Ik kan niet wachten tot we hier volgend jaar weg zijn.” „Sowieso. Fucking weg.”

Ik kom van ver maar blijf niet lang is, net als hun weer verkrijgbare prachtdebuut Wolven uit 2016, een sfeervolle, melancholische graphic novel over opgroeien in de jaren negentig. Smits en Zwart hebben die tijd perfect in de vingers. Toch zal het hierbij blijven: Ward Zwart overleed afgelopen oktober. Hij werd 35 jaar.

Strip Ward Zwart & Enzo Smits - Ik kom van ver maar blijf niet lang. Uitgeverij Bries, 352 blz. € 35,00 ●●●●●