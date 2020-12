Medewerker aangehouden voor vergiftigen Chinese gamemiljardair

Een 39-jarige medewerker van de Chinese gameontwikkelaar Yoozoo Games is aangehouden in Shanghai voor het vergiftigen van zijn baas, miljardair Lin Qi. Dat laat de politie in Shanghai weten, meldt persbureau AP.

De politie maakte alleen de achternaam van de verdachte, Xu, bekend maar kwam niet met verdere details over de mogelijke vergiftiging. Ook het motief van de verdachte is nog onbekend. Lin Qi (39) overleed op Eerste Kerstdag na een week eerder in het ziekenhuis opgenomen te zijn met vergiftigingsverschijnselen.

Lin richtte in 2009 Yoozoo Games op en leidde het bedrijf tot aan zijn dood. Hij bezat volgens een schatting van Hurun Report meer dan 1 miljard euro. Het bedrijf is bekend van de videogame Game of Thrones: Winter Is Coming. Ook werkte het bedrijf met Netflix aan de verfilming van de sciencefictionroman The Three-Body Problem. Vrijdag kwamen werknemers van het bedrijf bij het kantoor bijeen om te rouwen om de dood van Lin.