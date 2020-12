Man en tienermeisje dood aangetroffen in woning Amsterdam

De politie heeft een man en een tienermeisje maandagmiddag levenloos aangetroffen in een woning in Amsterdam-Oost. Ze zijn vermoedelijk doodgeschoten. Agenten hebben in de woning een afscheidsbrief gevonden.

Wat zich heeft afgespeeld in de woning in de Eerste Atjehstraat is nog onbekend. De politie gaat ervanuit dat de twee overledenen een familieband hebben, maar ze moeten nog officieel geïdentificeerd worden, aldus een woordvoerder. De familie is wel al ingelicht. Rechercheurs doen momenteel onderzoek in het pand, wat naar verwachting „vele uren” in beslag neemt.