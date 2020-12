Luuk de Jong over zijn succes in 2020: ‘Mijn status bij de fans van Sevilla is wel veranderd’

Voor Luuk de Jong is 2020 juist geen jaar om snel te vergeten. De 30-jarige spits van FC Sevilla beleeft op 21 augustus het hoogtepunt van zijn loopbaan door in de finale van de Europa League twee keer te scoren tegen Internazionale (3-2). De Jong, die eerder in de halve finales tegen Manchester United ook al een beslissend doelpunt maakt, mag zich met recht ‘de succesvolste Nederlandse voetballer van het jaar’ noemen. Hij moet zelf een beetje lachen om die kwalificatie. „Ik ga dat niet over mezelf zeggen natuurlijk”, zegt hij in een videogesprek vanuit zijn woonkamer in Sevilla. „Maar als jij dat vindt, dan is dat prima hoor.”

Het mag dan misschien sportief een topjaar zijn geweest, privé kent 2020 voor De Jong verschillende dieptepunten. Als hij in gedachten teruggaat naar maart, ziet hij het leven van de ene op de andere dag radicaal veranderen. In de voorbereiding op een duel met AS Roma grijpt het coronavirus in Spanje zo snel om zich heen dat de wedstrijd wordt geannuleerd. De Spaanse regering van Pedro Sánchez kondigt een strenge nationale lockdown af. „Ineens was ik 24 uur per dag thuis met mijn vriendin. We mochten alleen boodschappen doen en de hond uitlaten”, vertelt De Jong. „We wonen in een mooi huis en het is prachtig weer, maar al snel was het toch heel confronterend. Als ik nu terugkijk, dan zie ik de quarantaine als een soort levensles. Voorheen was alles mogelijk. Iedereen reisde de hele wereld over. Familie of vrienden kwamen gewoon een weekendje langs in deze schitterende stad. Ik had nooit verwacht dat we als mensen zo kwetsbaar waren. Het was alsof we met z’n allen in een slechte film zaten. Maar toen die eenmaal voorbij was werden we bij Sevilla in een ‘bubbel’ geplaatst en draaide alles alleen maar om voetbal. Daarna was er vrijwel geen dag meer om nog over iets anders na te denken.”

Barbecue

Voordat de Spaanse competitie op 12 juni wordt hervat, haalt De Jong met een groepje ploeggenoten en hun partners op negatieve wijze het wereldnieuws. Als de echtgenote van de Argentijnse middenvelder Éver Banega een afbeelding van de gezamenlijke barbecue op Instagram plaatst, is een rel snel geboren. De voetballers van FC Sevilla hebben de coronaregels overtreden en moeten door het stof. „Ze vroegen of we een hapje wilden komen eten en ik dacht niet dat het kwaad kon. We waren allemaal negatief getest en op de club aten we iedere dag samen”, zegt De Jong. En dan met een glimlach: „En ik had natuurlijk niet verwacht dat iemand een foto zou posten. Dat was niet zo slim. Toen dat was gebeurd heb ik openlijk excuses aangeboden. Terecht. Als voetballer lig je onder het vergrootglas en ben je een voorbeeld.”

De Jong leert in de zomer van 2020 ook de andere kant van de medaille kennen. Voor de lege tribunes van het RheinEnergieStadion in Keulen, maar wel voor het oog van miljoenen televisiekijkers, groeit hij uit tot ster van de Europa League. Met drie belangrijke doelpunten in twee wedstrijden neemt hij afstand van het stempel dat hij een spits is die tekort zou komen voor het hoogste niveau. De Jong: „Ik heb altijd tegen die verhalen moeten vechten. Iedereen heeft recht op een mening. Daar lig ik niet wakker van. Bij de club wisten ze wat ze aan me hadden. Maar als je dat vertrouwen zó terug kunt betalen, is dat wel fantastisch. Sindsdien is mijn status bij de fans veranderd. Ze willen vaak even een foto maken en zeggen dan wat over de finale. Dat doet me wel wat. Ik snak ik ernaar om straks weer voor ons publiek te spelen en me meer onder te dompelen in het Spaanse leven. Bijna nergens is de passie voor het voetbal zo groot als in Sevilla.”

Oranje

De Jong – die in 2020 voor FC Sevilla scoorde tegen Real Madrid, FC Barcelona én Atlético Madrid – dwingt met zijn prestaties een vaste plek af in de selectie van het Nederlands elftal. Terwijl hij onder de voormalige bondscoach Ronald Koeman vooral een rol als pinchhitter heeft, gunt diens opvolger Frank de Boer hem meerdere keren een basisplaats. De Jong speelt acht interlands in 2020, maar wordt door verschillende analytici niet gezien als de ideale spits van Oranje. Die bestempelen hem meer als een noodoplossing voor de slotfase. „Ik hoor en lees dat ook wel. En ik ga niet zeggen dat het me allemaal niks doet. Toch is het voor mij het belangrijkste hoe de bondscoach naar me kijkt. Ik kan voorin een bal vasthouden. Ik kan met mijn hoofd een bal voor een medespeler neerleggen. En door mijn aanwezigheid in het strafschopgebied creëer ik ruimte zodat anderen kunnen scoren.” En dan zegt hij lachend: „Als je het zo op een rijtje zie, pas ik daar best goed.”

Luuk de Jong heeft gescoord in de Spaanse competitie, tegen Cadiz. Foto Jorge Guerrero/AFP

Als dertiger speelt De Jong met zijn ervaring ook buiten het veld een belangrijke rol bij Sevilla en Oranje. Hij voetbalde als prof in Nederland (De Graafschap, FC Twente en PSV), Duitsland (Borussia Mönchengladbach), Engeland (Newcastle United) en Spanje (Sevilla) en hij heeft altijd geprobeerd om zich aan zijn omgeving aan te passen. „Voor mij is dat vanzelfsprekend, maar je leert ook dat zoiets lang niet voor iedereen geldt. Soms bots je dan met een speler die anders in elkaar zit. Zo riep ik eens bij PSV naar Hirving Lozano [Mexicaanse voetballer] dat hij zijn tegenstander moest volgen. Ik deed dat in het belang van het team. Maar hij zag het als een persoonlijke aanval. Alsof ik hem wilde vernederen. Dat hebben we later met de trainers erbij uitgesproken. Daar heb ik ook van geleerd. Bij Sevilla coach ik de Argentijnen anders dan mijn Nederlandse ploeggenoten. De Jong kan met Nemanja Gudelj, Oussama Idrissi en Karim Rekik terugvallen op een ‘Hollandse kolonie’. Onlangs stonden ze in een bekerduel voor het eerst allemaal in de basis. „ Binnen en buiten het veld begrijpen we elkaar heel goed. Je trekt automatisch een beetje naar elkaar toe. Toch vormen we hier met alle nationaliteiten een zeer sterke groep.”

Machismo

De Jong verbaast zich erover hoe conservatief de voetbalwereld in sommige opzichten is. Racisme en homohaat zijn nog altijd niet verdwenen. Hij wijt dat deels aan onwetendheid, maar ook het machismo dat nog altijd standhoudt. De Jong staat bij Oranje vooraan om donkere medespelers te steunen. „Ik heb in de loop der jaren heel wat in stadions voorbij horen komen”, legt De Jong uit. „Dat was vrijwel nooit tegen mij gericht, maar ik heb wel ploeggenoten daardoor zien lijden. Dat deed mij dan ook pijn. Vaak wordt er één incident uitgelicht, maar het gaat in de praktijk om een reeks van verwensingen. Soms een leven lang. Ik snap niet waarom mensen elkaar beledigen om hun huidskleur. Het is goed dat we bij Oranje een statement hebben gemaakt. We moeten er alles aan doen om dit uit te bannen.”

Volgens De Jong is het van groot belang dat voetballers zich veilig voelen in hun naaste omgeving. Alleen dan zijn ze volgens hem in staat het beste uit zich naar boven te halen. „Ik zou homoseksuele voetballers aan willen moedigen uit de kast te komen. Iedereen moet een volledig vrije keuze hebben om te zijn wat ze willen zijn. Oók in het profvoetbal. Dat er homoseksuele profvoetballers zijn staat vast. Het zou me niet verbazen als homoseksuelen op jongere leeftijd, nog voordat duidelijk is hoe goed ze kunnen worden, afhaken omdat ze zich niet thuisvoelen in dit macho-wereldje.”

Broer Siem

Voor De Jong is 2020 is het eerste jaar waarin hij zijn anderhalf jaar oudere broer Siem – die dit jaar bij Ajax en FC Cincinnati onder contract stond en nu bij SC Heerenveen speelt – met Kerst niet in de armen sloot. „Familie is voor mij heel belangrijk. Ik mis het contact met Siem wel erg. Ook al spreken we elkaar bijna dagelijks via de telefoon. Siem volgt alles van mij. En ik van hem. Ik zal natuurlijk altijd zijn kleine broertje blijven. Ik weet zeker dat hij trots op me is. Al zeggen we dat soort dingen niet tegen elkaar. Dat sprak hij alleen een keer uit toen ik in 2019 bij het gala van de Voetballer van het Jaar de Zilveren Schoen uit zijn handen kreeg. Dat raakte me.”