Leger moet verpleeghuis helpen

De verpleeghuizen van zorgorganisatie Dignis in Groningen en Drenthe nemen sinds vorige week geen ouderen meer op. De reden: vijftig verzorgers en verpleegkundigen hebben zelf Covid-19, naast zeker vijftig van de bewoners. Dignis, zo zegt de woordvoerder aan de telefoon, weet gewoon niet meer hoe het de roosters rond moet krijgen.

In 755 verpleeghuizen in Nederland zijn er nu één of meer coronapatiënten. In het derde kwartaal waren uitzonderlijk veel verzorgers en verpleegkundigen in de ouderenzorg ziek, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek: 7 procent, tegen 6,3 procent in dezelfde periode vorig jaar. Maar de problemen van Dignis kwamen vorige week terecht bij burgemeester Koen Schuiling van Groningen, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio Groningen. Hij schreef een brandbrief aan het ministerie van Defensie om te vragen of het leger verzorgers en verpleegkundigen over heeft, die kunnen bijspringen in de verpleeghuizen.

Maandagavond besprak het veiligheidsberaad dit met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). De uitkomst: op korte termijn worden enkele honderden militairen ingezet om te helpen in de veiligheidsregio’s die dat het meest nodig hebben. Defensie moet nog besluiten hoe de militairen precies ingezet worden.

De zorgen zijn groot. Cijfers van ZorgpleinNoord, een organisatie die werkzoekenden aan zorgvacatures in Groningen, Friesland en Drenthe koppelt, zeggen genoeg. Sinds de tweede coronagolf half oktober heeft ZorgpleinNoord van 31 verpleeghuisorganisaties aanvragen gekregen voor 407 verpleegkundigen en verzorgenden, zegt een woordvoerder. „De meeste mensen werken in deeltijd, dus het gaat om zes- tot achthonderd verpleegkundigen. We kregen zelfs op Eerste Kerstdag aanvragen voor personeel. Dat gebeurt anders nooit.”

Hulp bij koken en schoonmaak

Neem verpleeghuis De Hoven in het Groningse Onderdendam. Ze zoeken mensen – „ook zonder opleiding in de zorg” – om onder meer te helpen met koken, bij de maaltijden en het schoonmaken. Ook gewenst: „Aanwezigheid op afdelingen om ouderen te assisteren bij alledaagse zaken en vooral ook aandacht te hebben voor het individu.”

Bij verpleeghuis en thuiszorgorganisatie Zinn in Groningen, Haren en Hoogezand, wordt „per direct” gezocht naar gediplomeerde verzorgenden en ‘helpenden’, aldus een advertentie geplaatst op 24 december. In Smallingerland is sinds die dag een verpleegkundige nodig voor minimaal 20 uur per week. In Drachten ook. Interzorg Noord Nederland zoekt in Assen „zo spoedig mogelijk” een verzorgende. Ús Hof in het Friese Joure zoekt sinds een week verzorgenden voor meer dan 18 uur per week.

Wat doe je als verpleeghuis als je de roosters niet rond krijgt? Als eerste: zoeken naar vervangers. De bestuurders van alle verpleeghuizen in Groningen en Drenthe overleggen voortdurend met elkaar, zegt de Dignis-woordvoerder. „Zijn er nog zpp’ers die we kunnen inzetten? Studenten? Paramedici? En hoe verdelen we die? Ze zijn nu wel ongeveer óp. We hebben echt mensen nodig van defensie.”

De tweede maatregel, en dat gebeurt op grote schaal, is ‘leuke dingen’ stopzetten. Wandelingen buiten, zingen, spelletjes doen. Zodat alle handen gebruikt kunnen worden voor noodzakelijke zorg. De laatste stap is een opnamestop.

Ziekenhuispersoneel ook ziek

Ook ziekenhuizen vragen hulp aan het ministerie van Defensie. De brief was ook ondertekend door de veiligheidsregio Twente. Volgens de woordvoerder is ook veel ziekenhuispersoneel moe, besmet met corona, ziek of in quarantaine. Intensivist Hugo Touw in het Radboudumc in Nijmegen bevestigt dat. „We hádden iedereen al uitgeput en extra laten werken, nu zitten we weer op maximale capaciteit. Deeltijders werken voltijd, het management wordt ingezet in de zorg, één IC-verpleegkundige heeft twee of drie patiënten onder haar hoede in plaats van één.”

Bovendien, zegt hij, vangen ziekenhuizen steeds patiënten van elkaar op, over en weer. „Maar dan ben je eerst de héle dag aan het bellen om te kijken wie er plek heeft en wat er nodig is. En dan gáát er weer een IC-verpleegkundige en een anesthesioloog mee in de ambulance. Die zijn uren onderweg.”

