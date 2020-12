Kamer boos over ‘bizarre vertoning’ Brexit-akkoord

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sloten op kerstavond een akkoord dat de Brexit regelde. Hoewel dit akkoord grote invloed heeft op Nederland, heeft de Tweede Kamer er niets over te zeggen. Dat leidt tot grote irritatie in de Kamer, bleek maandag tijdens een notaoverleg met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en een technische briefing over de Brexit.

Volgens de EU is het Brexit-akkoord geen zaak van nationale parlementen. De EU-ambassadeurs van de lidstaten stemden er maandag mee in. Dinsdag volgt de goedkeuring door de regeringsleiders. Ook het Europees Parlement moet het nog goedkeuren. Daarom geldt een voorlopige toepassing van het akkoord tot 28 februari volgend jaar, zodat er tijd voor behandeling is.

De Tweede Kamer was ontstemd over die procedure. Niet alleen omdat het parlement inhoudelijk niets te vertellen heeft, maar ook omdat de inhoud van het akkoord, 1.250 pagina’s dik, niet in zo’n korte tijd te lezen en te evalueren viel. Pieter Omtzigt (CDA) noemde het pakket „het vervelendste kerstcadeau ooit”. „Dit is niet de manier waarop we hier wetgeving behandelen.”

‘Schaars en karig’

De snelheid van het proces „gaat ten koste van de democratische controle”, zei Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). „Nu zitten we hier met stoom en kokend water te debatteren.”

Haar collega Roelof Bisschop (SGP) noemde de procedure „schaars en karig”. „Het Verenigd Koninkrijk was 47 jaar lid van de EEG en de EU. De Brexit-onderhandelingen duurden 4 jaar en 7 maanden. En wij krijgen 4,7 minuten om onze visie op het onderhandelingsresultaat te geven.”

Een derde bezwaar dat veel fracties hadden, is dat er een precedentwerking kan uitgaan van dit akkoord. Als het zo gemakkelijk is democratische inspraak en controle te omzeilen, kan dat in de toekomst veel vaker gebeuren bij Europese akkoorden.

Renske Leijten (SP) noemde het akkoord daarom een „bizarre vertoning”: omdat de inwoners van het Verenigd Koninkrijk meer zeggenschap wilden, leveren de burgers in de achterblijvende landen juist een deel van hun democratische rechten in.

Economische belangen

Minister Blok gaf toe dat het gebrek aan democratische controle op het akkoord „ongemakkelijk” is. Maar de snelheid van het proces liet nu eenmaal niet meer inspraak toe, zei hij. Van precedentwerking is volgens de minister geen sprake. Bovendien: dit akkoord, en dus een snelle Brexit, werkt volgens hem in het voordeel van Nederland. Anders hadden vissers nog langer in onzekerheid gezeten, aldus Blok „De democraat in mij zegt: het is altijd beter als 27 parlementen met het akkoord instemmen. Maar het Nederlandse belang is ook dat de visserij weer kan uitvaren.”

Blok maakt zich, net als de Kamer, grote zorgen over de economische gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse visserij. Nederlandse vissers verliezen een groot deel van hun visrechten in Britse wateren. Blok beloofde zich in te spannen om de vissers te compenseren via het Europese fonds dat sectoren moeten steunen die hard worden getroffen door de Brexit.

