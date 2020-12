Het Malieveld is ‘het meest misbruikte stukje groen van Nederland’

Het is middernacht, de nacht van 4 op 5 mei. Op het Malieveld in Den Haag ontsteken twee mannen een vuur. Het had er vol moeten staan met mensen, in dit bijzondere jaar waarin uitbundig 75 jaar vrijheid gevierd zou worden. Maar de waarnemend burgemeester van Den Haag en de commissaris van de koning van Zuid-Holland staan op een vrijwel verlaten grasveld.

„Symbolisch voor dit schrale jaar”, zegt de laatste, Jaap Smit, maanden later. Ze wilden ondanks de coronacrisis het herdenkingsjaar markeren. Door het vuur dáár te ontsteken, was het ook symbolisch voor waar het Malieveld voor staat. „Het is de plek waar je je stem kunt laten horen, in alle vrijheid”, zegt Smit.

En dat al eeuwenlang. Wie boos is of zorgen heeft, gaat naar het Malieveld. Wie het kabinet op andere gedachten wil brengen, gaat naar het Malieveld. Soms is dreigen naar het Malieveld te gaan al voldoende om de politiek op andere gedachten te brengen. Soms staan er tien demonstranten op het veld, soms tienduizenden. Eén keer stonden er meer dan een half miljoen Nederlanders. Dat was in 1983, vanwege de voorgenomen plaatsing van kruisraketten. Zo boos is Nederland nooit meer geweest.

Een jaar lang stond NRC op het Malieveld. De gemoedstoestand van het land is af te meten aan deze vijf hectare; in sommige jaren lijkt er iedere week een demonstratie te zijn. Dit jaar waren dat er 63. Maar het grasveld stond in 2020 ook symbool voor veel meer: voor alles wat er wél en niet kon door corona.

Want voor Hagenaars is het Malieveld al eeuwenlang een plek voor vermaak. Om naar het circus te gaan, de kermis of een concert. Die gingen, op de najaarskermis na, allemaal niet door. En de poffertjeskraam, waar generaties Hagenaars hun verjaardagen vierden, was dicht.

Picknickkleed

Het Malieveld werd wel een sportschool, een oefenruimte voor zangkoren, een picknickkleed. Kinderen leerden er fietsen op de verharde ring rondom, beginnende skaters slalomden om hen heen. Op de bankjes verliefde stelletjes, discussiërende mannen, giechelende vriendinnen. Het Malieveld als huiskamer van Den Haag.

„Welke Hagenees heeft er niet gevoetbald?”, zegt cabaretier Sjaak Bral. Hij noemt het grasveld „het meest misbruikte stukje groen” van Nederland. Dat er gedemonstreerd wordt: prima. Maar graag wel „met een beetje meer respect voor het veld”. Hij zegt: „Iedereen van buiten stampt er maar over heen. Dat gaat ons Hagenaars aan het hart.”

Voor zijn oudejaarsconference van vorig jaar schreef hij een liefdeslied over het Malieveld: „Ik lig op haar diep in de nacht, wat is het Malieveld toch zacht. Plek van vrijheid en van recht, iedereen kan hier terecht. En ze fluistert zachtjes tegen mij: ‘wanneer krijg ik een weekje vrij?’” Dat was na een jaar waarin Nederland tot een kookpunt leek te zijn gekomen en het Malieveld door boeren van Farmers Defence Force werd bestormd.

De najaarskermis was het eerste en laatste evenement op het Malieveld sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan. Foto Remco Koers/ Hollandse Hoogte

Het is voorjaar als trekkers opnieuw tussen de bomenrij rondom rijden. Nu wordt er gras gezaaid en gerepareerd, het gras dat de boeren een paar maanden eerder, tijdens hun grote demonstratie in oktober 2019, kapot reden met hun trekkers.

Tachtigjarige Oorlog

„Net als veel boeren dacht ik dat het Malieveld van de overheid was”, zegt Hans Hoogland van zaaitechniekspecialist Lemken uit Zeewolde, een van de bedrijven die de schade herstellen. Maar het veld is van Staatsbosbeheer, dat het namens zeventien miljoen Nederlanders beheert. Met dank aan de inwoners van Den Haag. Zij waren het die in 1567 in opstand kwamen toen de Staten van Holland het Haagse Bos wilden kappen om de Tachtigjarige Oorlog te financieren. In ruil voor duizend carolus gulden (drieduizend keer het dagloon van een ervaren arbeider), omgesmolten kerkklokken en de kwijtschelding van een lening, beloofde Willem van Oranje het bos en de „warande van den Haege” – het Malieveld en de naastgelegen Koekamp – te behouden. Die Acte van Redemptie geldt nog steeds.

Dus is het niet de burgemeester van Den Haag, maar boswachter Mark Kras die staat te kijken hoe het gras wordt ingezaaid. En die eind november ziet hoe de boeren met hun trekkers het gras wéér kapot rijden. „Ze reden over het talud, waar anders nooit iemand met voertuigen komt. Het is lastig daar iets tegen te doen”, zegt hij. Kras is trots op het Malieveld: „Als je iets met zoveel geschiedenis beheert, gaat dat in je hart zitten.”

Het veld heeft geen natuurwaarde, maar is wel „de groene long” van Den Haag en de toegangspoort tot Nationaal Park de Hollandse Duinen. Tussen de bomen, aan de voet van het talud, groeit onder meer de bijzondere blauwe bremraap, al eeuwen staan er edel- en damherten midden in de stad. Kras: „Wij zitten hier met ons kantoor. Er lopen vossen en boommarters en er zijn onwijs veel mooie vleermuizen.”

Hij vervolgt: „Na de kermis zie je ook dat hier rijplaten hebben gelegen, maar dat weten we van tevoren en kunnen we herstellen.”

Kermis sinds 1384

Sinds 1384 staat de kermis er. De familie van Jan Vermolen sinds 1947: „Vijf generaties, nu mijn zoon”, zegt hij. „Elke exploitant heeft er een speciaal gevoel bij. Wij zijn reizende mensen, een heleboel zijn hier geboren, die zijn jarig als de kermis hier staat. Nog meer zijn er hier gemaakt.”

Het mooie van de kermis, zegt Vermolen, is dat die voor iedereen is. „Van Schilderswijk tot koninklijke familie. En die komen hoor. Het hoeft je ook niks te kosten, je kan hier rondlopen en genieten van het sfeertje.”

Boven: In juli plaatst een klimaatactivist ‘coronaproof’ bordjes met namen demonstranten. Foto Sem van der Wal/ANP

Hij vertelt het in de cabine van de Calypso, begin september. De kermis is het eerste én – dat zou later blijken – laatste evenement op het veld na het ingaan van de coronamaatregelen. Op 8 maart ging hardloopevenement de City-Pier-City Loop nog door. Het virus was geen reden evenementen af te gelasten, zei de organisatie, in navolging van premier Rutte twee dagen eerder. De eerste Nederlander was toen net aan corona overleden.

Nijpels aan de poffertjes

Het was ook een van de laatste keren dat de poffertjeskraam van Ruud Louwerens vol zat. Hij wijst op de muur met foto’s: tante Cornelia achter de bakplaat, die hij nog steeds gebruikt. Oud-minister Ed Nijpels aan de poffertjes. De kraam zit hier sinds 1941, zijn familie sinds 1953. Hij vertelt over oud-minister Luns, die elke zondag kwam koffiedrinken met zijn echtgenote. „Een heel statige man. Zo galant. Hij nam zijn gleufhoed af als groet.”

Louwerens vertelt over „opaatje”, de zwerver die onder het afdak van de poffertjeskraam slaapt. Het aantal daklozen in de buurt is toegenomen sinds de pandemie. Boswachter Kras zegt hetzelfde. Opaatje was er al voor corona. „Met een kartonnetje veegt hij de bladeren weg. Het gebouw geeft hem warmte. Ik wilde hem eens 20 euro geven, dat wilde hij niet”, zegt de poffertjesbakker.

Louwerens vertelt over Veteranendag. „Dan komt er hier altijd een man ’s ochtends twee borreltjes bestellen: één voor zijn gesneuvelde kameraad en één voor zichzelf. Ter afsluiting van de dag komt hij weer twee borreltjes te drinken.” Op Veteranendag was het Malieveld dit jaar leeg.

Hij zegt: „De eerste golf overleef je nog, de tweede…” Hij laat een stilte vallen. „Ik heb acht man moeten ontslaan. Alles om ons heen is dicht, de ministeries, het provinciehuis. In het weekend doen we nog aan uitgifte, maar je bent toch aan het wachten tot er iemand komt.”

Alle demonstraties heeft Louwerens zien langskomen. Zelf ziet hij het nut er niet van in: „Dat je je stem laat horen, oké. Maar zoveel politie die er voor op de been is…” Bij de grote demonstraties dit jaar stond hij of zijn zoon in de deuropening om afhaalkoffie te verkopen. De agenten mogen naar binnen, naar de wc.

De politiebusjes staan altijd opgesteld achter de poffertjeskraam, klaar om in te grijpen. Hoe groter de kans op onrust, hoe meer busjes en vaak ook paarden. Hoe kleiner de kans, hoe meer politie op de fiets. Af en toe is de ME paraat, in zeldzame gevallen staat het waterkanon klaar. Nog zeldzamer is de inzet daarvan.

‘Het Malieveld is niet van elastiek’

Dat gebeurt wel op 21 juni, bij een demonstratie van Viruswaanzin (inmiddels Viruswaarheid). Waarnemend burgemeester Johan Remkes had die verboden. Door optredens van dj Paul Elstak, dj Jean en Ernst Jansz (ex-Doe Maar) kreeg de demonstratie meer trekken van een groot evenement, vond de burgemeester, en evenementen waren verboden. De organisatie had honderd demonstranten aangemeld en dat al bijgesteld naar tienduizend. Remkes vreesde dat er veel meer mensen op de muziek zouden afkomen en geen anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Hij zei: „Het Malieveld is niet van elastiek.”

Arrestatie van een Viruswaanzin-actvist deze zomer. Foto Phil Nijhuis

Zijn oordeel werd door de kortgedingrechter onderschreven. Viruswaanzin gelastte de demonstratie af – maar zei ook dat als mensen tóch wilden komen, dit „niet te kunnen tegenhouden”.

En ze komen, die zondag. Eerst mondjesmaat, dan vanaf het begin van de middag in steeds grotere groepen. Remkes ziet zich genoodzaakt een korte demonstratie toe te staan, mits dat vreedzaam en met voldoende onderlinge afstand gebeurt.

Viruswaanzin houdt geen afstand, maar knuffelt. Mediteert hand in hand om te protesteren tegen de anderhalvemetersamenleving. Een deel van de actievoerders blijkt niet vanwege het coronaprotest te zijn gekomen, maar om de politie uit te dagen. Voetbalhooligans mengen zich tussen de demonstranten. Er wordt geknokt, geschopt, gegooid met flessen en de ME grijpt in. De politierechter legde deze maand de ergste relschoppers cel- en taakstraffen op.

Nog dertien keer staan Viruswaanzin en aanverwante groepen dit jaar op het Malieveld. De anderhalve meter wordt nooit in acht genomen.

Mondkapjes

Anderen lukt dat wel, zoals een week eerder in juni. Demonstranten van Black Lives Matter beseffen hoe een mensenmassa in coronatijd kan overkomen, zeggen ze. Maar het uiten van woede over discriminatie vinden ze ook belangrijk. De directe aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld. „Racisme is een bittere realiteit in Nederland”, zegt activiste Fatima Faïd vanaf het podium. Ze is er trots op hoe „jonge mensen bewust een plek opeisen”. „Meer dan 70 procent van jongeren onder de 25 jaar in Den Haag heeft een biculturele achtergrond.”

Op de hoek van het Malieveld, bij de poffertjeskraam, worden mondkapjes uitgedeeld aan wie er geen bij zich heeft. Als een verkeersregelaar wijst een jongen in een oranje hesje iedereen naar een nog lege plek op het grote grasveld. Tussen de plukjes mensen loopt iemand met een megafoon: „Anderhalve meter, keep your distance.”

Andere organisaties bedenken iets ludieks om afstand te houden. Op een avond in juni leggen de evangelische activisten van Stichting Presence stippen op het gras. Op zelfs vijf meter van elkaar, een verwijzing naar de dubbele mijl van Jezus. Ze zingen. Ze bidden. „Op een plek waar gedemonstreerd, geprotesteerd en gemopperd wordt, zijn wij nu om tot U te bidden voor het goede”, zegt SGP-leider Kees van der Staaij.

Begin september staan er op het gras alleen maar schoenen. Van zorgmedewerkers, met als hashtag #meerdanapplaus. Begin december liggen er shirtjes van amateurvoetbalclubs, die hopen dat het kabinet de coronaregels voor teamsport versoepelt.

Dezelfde dag, in een andere hoek, timmert Youth for Climate bordjes in de grond. Helemaal aan het begin van het jaar stonden ze nog met tweeduizend jongeren op het Malieveld. Nu staan ze er met z’n twaalven, in de regen, met duizenden bordjes namens de anderen. „Dit is hartje politiek”, zegt voorzitter Dione Zijp. „Dichterbij het Binnenhof kun je niet komen.”

Protestgras

„Alles wat je presenteert is intenser doordat je op dat grasveld staat”, vindt ook kunstenaar Willem de Haan. Omdat niet iedereen in coronatijd met het ov naar Den Haag wil reizen, komt hij op het idee Haags protestgras te kweken. Zodat iedereen op zijn eigen balkon „waardering voor iemands standpunten kan uiten.” In september is het zaad online te koop.

Het Malieveld is „een prima plek” om zorgen te uiten, zegt ook commissaris van de koning Jaap Smit. Zijn werkkamer in het provinciehuis kijkt op het veld uit, al werkt hij dit jaar veel thuis. Echt „tjokvol” staat het er zelden, zegt hij. Ook niet toen hij als vakbondsleider er zelf met een megafoon stond. Hij lacht bij de herinnering: „Pikken we dat? Nee!”

Smit ziet nu dat het Malieveld soms „een veld van polarisatie” lijkt. Dat is zorgelijk, zegt hij: „Bij gelijk krijgen heb je een ander nodig.” Zoals Sjaak Bral zingt: „Ik lig uitgestrekt en uitgeteld. Hou nu op met dat geweld.”