Een jaar geleden waren de Duindorpers uit Den Haag de zieligste mensen van de wereld. Dat vonden ze zelf ook , want een eeuwenoude traditie van zo’n twintig jaar werd ze afgepakt. Ze mochten van de gemeente Den Haag geen vreugdevuren bouwen, de stapels met houten pallets, tientallen meters hoog. Het jaar daarvóór, in januari 2019, was het bijna misgegaan. Vonkenregens bedreigden toen een woonwijk.

Een jaar geleden leek het heel elitair dat volkse verzetje te verbieden. Moesten alle risico’s altijd worden uitgesloten? Waar bleef de lol, het avontuur?

Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat 2020 zich heeft verdicht tot een grijze wolk, die voorbij dreef zonder dat je ‘m in detail kan beschrijven. Te weinig persoonlijke hoogtepunten. Weet je nog die eerste lockdown? Ja, we weten het allemaal, en de verhalen zijn gelijkluidend. Maar alles van vóór corona, de vreugdevuren van de Duindorpers, steden die ontploften van opwinding en van vuurwerk: dat staat onvoorstelbaar goed op ons netvlies.

Ik schreef toen over de Duindorpers. Hoe verstandig het gemeentelijk besluit ook was, ik vond dat je moest erkennen dat de vreugdevurenbouwers ‘verlies’ hadden geleden. Buurtbewoner: ‘Ze pakken ons ook alles af.’

Dat verlies is het afgelopen jaar dan gedemocratiseerd: mensen gingen eerder dood dan gewoonlijk, mensen bleven thuis, mensen zagen bijna geen andere mensen en alle contacten moesten het liefst vluchtig zijn en caloriearm. En toch is het overheersende idee niet dat ‘ze ons alles afpakken’; eerder is er de verbazing dat er zoveel af te pakken viel. Met z’n allen een avond doorzakken in het café of het studentenhuis. De grootse trouwerij, al die theateravonden, voorstellingen, muziekuitvoeringen, onbekrompen verjaarspartijtjes. Er werd verlies op verlies gestapeld. Het jaar van de teleurstelling, van al die dingen die op het laatste moment toch niet doorgingen.

Collectief werd van ons verwacht om ‘Helden van de Terugtocht’ te worden: het begrip komt van de Duitse essayist Hans Magnus Enzensberger, en die noemde Gorbatsjov als voorbeeld van iemand die de moed opbracht te breken met een systeem, ook toen dat ten koste ging van hemzelf. ‘Zijn heldendom school in de terugtocht.’

Maar Gorbatsjov was een staatsman, hij behoorde tot de ‘ze’, de mensen die geven en afpakken en die je altijd de schuld kan geven. Het kunststukje van dit jaar: gewone burgers om te toveren tot staatslieden, die het niet aanhoudend op een stampvoeten zetten maar hun verlies nemen. En dat doet het overgrote deel van de bevolking. Zonder directe eer in het vooruitzicht laten ze dingen na en oefenen ze zich in impulsbeheersing. Had je het me een jaar geleden voorspeld, ik had je voor gek verklaard.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.