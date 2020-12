EU-lidstaten keuren principeakkoord Brexit goed

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het principeakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de handelsrelatie na de overgangsperiode van de Brexit. Dat melden internationale persbureaus deze maandag. Bij monde van de 27 Europese EU-ambassadeurs is het akkoord door alle lidstaten goedgekeurd. Daarmee is het officieel van kracht worden van het akkoord een stap dichterbij.

Maandag kwamen de ambassadeurs bijeen in Brussel om het akkoord te bespreken en hun goedkeuring te verlenen. Het akkoord legt vast dat tijdelijk tariefvrij gehandeld kan blijven worden na de overgangsperiode van de Brexit, die begint vanaf 1 januari. Londen en Brussel sloten vorige week na tien maanden onderhandelen een akkoord over de handelsrelatie na de overgangsperiode.