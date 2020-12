Eerste witte kiwivogel in gevangenschap doodgegaan

De unieke, volledig witte kiwivogel genaamd Manukura, is zondag in Nieuw-Zeeland doodgegaan. Op de Facebookpagina die aan de vogel gewijd is, staat dat het dier is bezweken tijdens een operatie. Hoewel witte kiwi’s mogelijk ook nog in het wild voorkomen, zijn ze zeer zeldzaam.

Manukura kroop op 1 mei 2011 uit haar ei in National Wildlife Centre Pukaha, een opvangcentrum voor enkele van ‘s lands meest bedreigde vogelsoorten. Daarmee was ze de eerste witte kiwi die in gevangenschap ter wereld kwam. Kort daarna kwamen ook haar witte broertjes Mapuna en Mauriora uit het ei.

De loopvogels horen eigenlijk bruin van kleur te zijn, maar door een zeldzame genetische afwijking bleven ze wit. Met name Manukura was erg populair. Zo had ze haar eigen Facebookpagina, met ruim achtduizend volgers, en was ze een inspiratiebron voor kinderboeken en speelgoed.

Eerder deze maand werd Manukura ziek. Medewerkers van het nationale park merkten dat ze slecht at en gewicht verloor. Dierenartsen konden haar niet redden. De lokale natuurbeheerder, Kathy Houkamau, zegt dat Manukura gemist zal worden. De New Zealand Herald citeert haar zondag: „[Manukura] verblijdde talloze mensen en bracht, op haar eigen stille manier, de schijnwerpers op de precaire situatie van kiwi’s in het wild.” Manukura’s kleinere broertje Mauriora werd in 2013 uitgezet in het wild. Mapuna wordt verzorgd in hetzelfde opvangcentrum als Manukura.